Pour le Bayern Munich, l’heure est à la revanche face à un adversaire historique

Ce mardi, le Bayern reçoit le Real Madrid à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions, un club que le Rekordmeister n’a plus défié depuis six ans. Surtout, il reste sur trois éliminations consécutives. Malédiction ?

Malgré une saison ratée sur le plan national, le Bayern Munich est encore étonnamment en lice en Ligue des champions. Après avoir éliminé la Lazio, puis Arsenal alors que le contexte interne était plutôt délicat, les hommes de Thomas Tuchel ont trouvé les ressources pour passer.

Désormais, c’est le Real Madrid qui se dresse sur leur chemin. Une équipe qui a éliminé le tenant du titre alors qu’elle n’était pas favorite. Le défi s’annonce encore plus immense, d’autant que sur la dernière décennie, les Madridistas ont été leur bourreau. Se qualifier pour la finale constituerait peut-être même un exploit…

Réitérer l’accomplissement de 2012 ?

Il y a douze ans, les deux formations s’étaient retrouvées en demi-finale de Ligue des champions. Le Real était dirigé par José Mourinho, tandis que le Bayern était guidé par Jupp Heynckes. À l’époque, le club bavarois a l’ascendant psychologique et enfonce le clou en éliminant son adversaire espagnol au Santiago Bernabéu aux tirs au but. Le scénario est cruel pour les Madridistes, mais la suite va leur sourire.

En effet, depuis, le Rekordmeister s’est toujours incliné : 2013-2014, 2016-2017 et 2017-2018. Des confrontations qui sont rentrées directement dans le Panthéon du football. Par ailleurs, dans l’histoire de la C1, les deux clubs se sont affrontés douze fois en phase finale et le Real s’est qualifié à sept reprises.

Mais désormais, pour l’équipe de Tuchel, l’objectif est de se retrouver du bon côté. Malgré le fait qu’une élimination ne serait pas honteuse, bien au contraire, les ambitions doivent être de mise, car il y a la possibilité de prendre sa revanche. Et, rejoindre la finale de la Ligue des champions en battant son plus grand rival européen n’a pas de prix. En toile de fond, il y a surtout l’opportunité de poursuivre le rêve de soulever le trophée au bout.

On le sait depuis plusieurs semaines, le Bayern ne veut pas vivre une saison blanche. Éliminé en Coupe d’Allemagne prématurément et battu par le Bayer Leverkusen qui a mis fin à l’hégémonie, le club munichois sait qu’il n’a plus le choix. Mais ce n’est encore moins facile lorsqu’on regarde la route qu’il reste à faire.

Prendre le meilleur sur ce Real Madrid relève probablement de l’exploit au regard des saisons respectives et les Espagnols sont parvenus à mettre fin au triplé imaginé par certains pour Manchester City. De plus, pour de nombreux observateurs, les Madridistas sont bien partis pour soulever une 15ᵉ C1 à Wembley.

Reste à savoir si ce FCB emmené par Thomas Tuchel peut déjouer les pronostics. Dans un sens, il l’a déjà fait en éliminant Arsenal, mais ce sera encore plus difficile en demi-finale. Toutefois, le décor est planté, le plus grand club allemand s’apprête à disputer le dernier carré d’une compétition qu’ils ont déjà gagnée à six reprises dans la peau de l’outsider – un statut plutôt rare pour le Bayern.

Peut-être le match d’une vie pour certains joueurs notamment, l’occasion est trop belle pour ne pas donner le maximum et disputer une nouvelle finale de Ligue des champions

