Premier League : Manchester City s’offre Chelsea dans le premier choc de la saison

Pour le premier choc de la saison de Premier League, Manchester City s’est imposé sans trop forcer face à Chelsea (2-0), grâce notamment à un nouveau but d’Erling Haaland.

La Premier League faisait son grand retour cette semaine avec le premier gros choc de la saison entre Manchester City et Chelsea. Un match sur le papier très alléchant entre deux équipes armées et avec des stars à chaque ligne, un match entre deux coachs qui se connaissent très bien. Pep Guardiola d’un côté et Enzo Maresca de l’autre, son ancien adjoint. Alors forcément, il fallait être présent pour cette rencontre, surtout que les deux entraîneurs alignaient des équipes plutôt offensives. À domicile, les Blues se présentaient avec un 4-2-3-1 classique emmené par Nkunku, Cole Palmer et Nicolas Jackson alors qu’Enzo Fernández, capitaine du jour, était aux côtés de Lavia et Caicedo au milieu de terrain. Côté Cityzens, Guardiola misait sur Haaland, De Bruyne, Doku, Bernardo Silva et Savinho pour bousculer une défense de Chelsea composée des Français Wesley Fofana et Malo Gusto.

Dans un début de rencontre assez timide, c’est Manchester City, comme attendu, qui monopolisait le ballon et tentait de faire la différence. Chelsea, bien en place, résistait bien, mais ne parvenait pas à se montrer vraiment dangereux. Savinho et Doku provoquaient continuellement dans les couloirs et, pour ne laisser aucun répit à la défense des Blues, alternaient régulièrement. Le Brésilien, qui avait clairement des airs de Riyad Mahrez sur ses prises de balle, était le meilleur joueur offensif de la rencontre et jouait avec une justesse assez marquante pour un premier match sous ses nouvelles couleurs. Finalement, après un gros quart d’heure de domination, City finissait par ouvrir le score grâce à… Erling Haaland (1-0, 18e).

Chelsea sans idée devant

Le Norvégien, sur l’un de ses premiers ballons, ne se faisait pas prier. Sur une déviation de Bernardo Silva, il tenait à l’épaule Colwill et Cucurella avant de tromper Sanchez d’un petit piqué du pied gauche. De quoi parfaitement lancer les siens. Et Manchester City passait tout proche du 2-0 grâce encore une fois à Savinho qui ne s’arrêtait plus sur son couloir. Mais il était contraint de laisser sa place à la pause après une blessure. Un coup dur pour City qui aurait pu s’accompagner d’une égalisation de Chelsea par Jackson, mais son but était annulé par la VAR pour un hors-jeu.

