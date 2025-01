Le 14 janvier 2025, les locaux du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) ont accueilli une importante rencontre entre le président Habib Sissoko et les responsables des Fédérations sportives nationales affiliées (FSN). Essentiellement consacré à la présentation des vœux du Nouvel an, l’événement a enregistré la participation remarquable de Seydina Omar Diagne, Secrétaire général de la Zone 2 de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA). Ce qui témoigne de la solidarité au sein de la famille olympique africaine.

Au nom des Fédérations sportives nationales affiliées (FSN), le Commandant Adama Mariko (Fédération malienne de karaté) a témoigné de sa reconnaissance et de son estime pour le président Habib Sissoko. Il n’a pas manqué par ailleurs d’appeler à maintenir «l’unité et la stabilité qui sont fondamentales» pour le développement du sport national… «Nous vous soutenons et vous souhaitons beaucoup de succès pour 2025…», a déclaré le Commandant Mariko.

«Le sport véhicule des valeurs. Pour avancer, renforçons ces valeurs et travaillons ensemble», a souhaité Habib Sissoko, président du Cnosm. Et de rappeler, «nos partenaires clés, ce sont les fédérations. Elles jouent un rôle incontournable dans la préservation et le développement du Cnosm». Le premier responsable du mouvement national olympique et sportif a invité tous les acteurs à s’impliquer fermement dans l’atteinte des objectifs fixés, «loin des préoccupations inutiles».

Profitant de l’occasion, Habib a fait un petit tour d’horizon des acquis engrangés au fil des ans, notamment en matière de management du sport, d’amélioration des performances sportives et d’organisation des compétitions. Il a exhorté les uns et les autres à persévérer dans l’effort pour «hisser ensemble le sport malien à un niveau supérieur». Pour y parvenir, l’unité et la synergie d’action doivent être le leitmotiv !

La cérémonie s’est achevée par une photo de famille et un repas pris ensemble dans un climat détendu. Cette rencontre a su renforcer la conviction des uns et des autres que l’engagement, l’entente et la cohésion du groupe demeurent des leviers incontournables du développement du sport, de l’expansion des valeurs de l’olympisme. C’est ainsi que, ensemble, le Cnosm et les fédérations affiliées se donnent la main pour faire face aux enjeux et continuer à promouvoir l’esprit du sport sur l’ensemble du territoire national.

Sory Diakité

