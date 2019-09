Depuis le 7 septembre 2019, une nouvelle page vient de s’ouvrir pour le football koulikorois avec l’élection du président du CS Duguwolofila et trésorier sortant de la dite ligue. Un tournant historique qui a mis fin à 23 ans de règne sans partage du tout puissant Banou Makadji dit Bernard Tapie à la présidence de la ligue de football. Et l’homme qui a créé cette sensation historique s’appelle Gaoussou dit Pa Sylla qui est désormais le patron pour les quatre prochaines années. Après l’annonce de Gaoussou dit Pa Sylla comme candidat à la présidence de la ligue régionale de football de Koulikoro, tous les observateurs avaient parié qu’il allait directement à la boucherie face à un vieux routier de la trempe de Banou Makadji. Comme pour rendre la vie plus dure à son challenger, le président sortant pensait tout mettre de son côté en faisant recourir à des méthodes peu orthodoxes. La preuve c’est le district parallèle de Kolokani et la non participation du district de Koulikoro en sont la parfaite illustration de cette tentative de tripatouillage. Mais ce que Banou Makadji avait oublié qu’un crime n’est jamais parfait et c’est ça qui lui arrivé au moment du vote. Ainsi à l’issue de ce vote, Gaoussou Sylla a obtenu 12 voix contre 10 pour Banou Makadji. Face à cette dure réalité, celui qui aura régné sans partage pendant 23 ans, n’avait d’autre choix que d’accepter dignement sa défaite. En tout état de cause Banou Makadji aura marqué l’histoire du football malien pendant plus de 30 ans pour avoir été le faiseur et le défaiseur de roi lors des assemblées générales de la fédération malienne de football. Malgré ses défauts, l’homme possède d’énormes qualités pour ne pas être un rancunier et un méchant. En acceptant dignement sa défaite le 7 septembre dernier, Banou Makadji vient de rendre un grand service au nouveau président du comité exécutif de la fédération malienne de football en la personne de Mamoutou dit Bavieux Touré en l’évitant de débuter par une nouvelle crise. Et mieux la passation de service a eu lieu le 15 septembre dernier au siège de la ligue entre le ‘’Paul Biya’’ du football malien et le nouveau patron du football Koulikorois.

Saïd

