Real Madrid : le vestiaire en a marre du comportement de Vinicius Jr

Le vestiaire du Real Madrid commence à s’agacer des coups de sang de Vinicius Jr. Notamment après l’incident avec Jude Bellingham contre l’Atlético de Madrid, en C1.

Le Real Madrid est toujours co-leader du classement de Liga avec le FC Barcelone (qui a un match en moins) et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, en éliminant l’Atlético de Madrid. Mais pour autant, tout n’est pas rose chez les Merengues et l’attaque madrilène fait toujours débat. En coulisses, ce n’est pas la joie entre Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, des rumeurs sont récemment sorties en Espagne sur la « fausse entente » entre le Français et le Brésilien, qui peinent également à bien s’entendre sur le terrain.

Mais le malaise serait bien plus profond avec le Brésilien de 24 ans. Mercredi dernier, lors du match retour de la Ligue des Champions contre l’Atlético, une légère altercation a eu lieu entre lui et Jude Bellingham. L’Anglais a eu un coup de sang à l’encontre de Vinicius Jr, après que le Brésilien a perdu la balle en prolongations. On a pu voir l’international anglais frapper le sol à plusieurs reprises et hurler en direction de son coéquipier. Ce qui n’a pas plu au Brésilien, qui a eu une réaction contre son coéquipier, puis le banc madrilène.

Le vestiaire serait agacé

Dans son édition du jour, le quotidien Sport affirme que son comportement arrogant et provocateur envers ses rivaux et ses coéquipiers commence à irriter le vestiaire. Pourtant, le natif de Rio estimerait être simplement un cadre de l’équipe, qui a été décisif lors de la saison dernière et désireux de donner son avis sur le terrain. Et cela s’est remarqué, puisqu’il a été le joueur madrilène a avoir reçu le plus de cartons cette saison, la plupart pour protestation.

Mais le joueur reste soutenu par son entraîneur, Carlo Ancelotti. «Pour moi, Vinicius est indiscutable. Il peut avoir des moments plus ou moins bons. Je ne le conteste pas. Il a été tellement important pour ce club qu’on ne peut pas le contester», a-t-il expliqué vendredi, en conférence de presse. Du côté de Marca, on estime aussi que l’enchaînement des matches impactent le Real Madrid, alors que les Merengues joueront contre Villarreal 67 heures après la bataille contre l’Atlético de Madrid et après 21 matches en 69 jours.

