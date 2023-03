Reprise du championnat national 2023 de Ligue 1 de football : Quand les responsables du football se rendent à l’évidence que l’arrêt était irréfléchi

Suite à notre article publié en fin février, intitulé « Quand les autorités manquent de vision, de réflexe et d’anticipation », à la suite de la suspension du championnat national de ligue 1 de football, les autorités du football semblent se rendre à l’évidence que votre quotidien avait raison de s’opposer à l’arrêt du championnat national au motif «fallacieux» de rénovation de deux terrains de Bamako seulement. Sans attendre donc la fin de rénovation des Stades Modibo Kéita et Mamadou Konaté comme promis pour reprendre le championnat national de ligue 1 de football, la Fédération Malienne de Football (Femafoot) vient de programmer la reprise du retour du ballon rond à la grande satisfaction des amoureux du ballon rond, cette fois-ci à l’intérieur du Mali. Ce que votre quotidien avait demandé. Il est indiqué sur la feuille du match comme suit : désignation des matchs de la 12ème journée du championnat national de ligue1, saison 2022-2023.

Ce jeudi 23 mars 2023, au Stade Diarrah H. de Koulikoro, on aura l’opposition Djoliba Ac/ AS Police. Au Stade Moussa Diakité, on aura US Bougouni/AS Bakaridjan. Au Stade Abdoulaye Konaté, l’Us Kita s’expliquera à l’As Black Star. Les duels se poursuivront les 25, 26 et 27 mars 2023. Le samedi 25 mars, au Stade Diarrah H., il y aura l’opposition entre LC Ba et l’AS Real. Le dimanche 26, on aura au Stade Diarrah H. toujours, le duel Stade Malien de Bamako/COB. Le lundi 27, au Stade Diarrah H., Yeelen Olympique s’expliquera à Asko. Le mercredi 29 mars 2023, toujours au Stade Diarra H. de Koulikoro, on aura le duel entre les Onze Créateurs de Niaréla et Binga FC. Le vendredi 31 mars bouclera cette journée au Stade Diarrah H. avec l’opposition entre l’Usfas/Afe.

A savoir que nous dénoncions la note d’Ibrahim Bathily, secrétaire général de la Femafoot, aux secrétaires généraux des clubs et des ligues concernées qui stipule que :« la période d’arrêt s’étendra jusqu’à l’ouverture des stades». Nous dénoncions que cette suspension était un coup dur pour le football malien, notamment pour les joueurs qui risquent de perdre du rythme, de la concentration, de la motivation durant cette période. On disait qu’au delà de cette suspension, il faut retenir, de notre point de vue, le manque de vision, d’anticipation, de bon réflexe de nos autorités sportives, notamment le département en charge du sport et de la Fédération Malienne de football. Suspendre un championnat est bon pour rénover des terrains défectueux, mettre les pelouses en bon état pour mettre les joueurs à l’abri des blessures et autres. Mais fallait-il le faire en cette période, au moment où le championnat bat son plein, à peine repris après son arrêt lors de la Chan 2022 ? Non ! N’avons-nous pas dit que c’est le championnat national de ligue 1 de football, donc jouable partout au Mali ? Pourquoi alors arrêter le championnat parce que deux terrains sont en rénovation ? N’avons-nous pas d’autres terrains de football au niveau de certains clubs de Bamako qui pourraient être négociés par la Femafoot? N’avons-nous pas de stades de football construits à Kayes, à Ségou, à Sikasso, à Mopti? Ne fallait-il pas anticiper, être visionnaire, avoir le réflexe d’un bon dirigeant, pour délocaliser les rencontres du championnat dans certains de ces stades ? A quoi servent ces stades donc? Des lieux de spectacles?

Hadama B. FOFANA

