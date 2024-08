Super coupe colonel Assimi Goïta 2024 : Le coup d’envoi sera donné ce vendredi au Stade Mamadou Konaté Sous le signe de la paix, la réconciliation et le développement de la jeunesse

La Commission d’organisation de l’édition 2024 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la Transition a procédé le lundi 13 août dernier, dans la salle de conférence du ministère de la Jeunesse et des Sports, au tirage au sort et la remise des maillots aux équipes participantes à la compétition. Elle se déroulera du 16 août au 21 septembre au stade Mamadou Konaté.

Le tirage au sort s’est déroulé en présence du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, Aguibou Dembélé, conseiller spécial du président de la Transition, le colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, président de la commission d’organisation, Sidi Békaye Magassa, secrétaire général de la Fédération malienne de football, ainsi que plusieurs dirigeants sportifs du pays.

Placée sous le signe de la paix, la réconciliation et le développement de la jeunesse, cette édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta regroupe les équipes issues des ligues de football de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal et plus les institutions de la République notamment la présidence, le Conseil national de la transition (CNT) et le gouvernement.

Concernant le tirage, les équipes ont étés réparties en deux poules de six (6) équipes chacune et se défieront dans un mini-championnat aller simple. Au terme de cette phase, les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. La poule A est composée des équipes du gouvernement, Ségou, Kayes, Kidal, Tombouctou et Bamako. Quant à la poule B, elle est composée des équipes de la Présidence, du CNT, Gao, Sikasso, Koulikoro et Mopti.

Dans son intervention, le conseiller spécial du président de la Transition, a indiqué la Super Coupe Colonel Assimi Goïta est un évènement sportif qui met un accent particulier sur la sensibilisation de la paix, la cohésion sociale et le développement de la jeunesse. “Au-delà de son caractère festif, la pratique sportive constitue un facteur fédérateur surtout pour un pays comme le Mali qui fait face à de nombreux défis”, a-t-il précisé, avant d’appeler à une grande mobilisation de la jeunesse.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a expliqué que compétition qui porte le nom du président de la Transition est rentrée dans les annales du sport malien. “Cette compétition du football crée un engouement exceptionnel dès la première édition et mis en exergue les valeurs et les idéaux du président de la Transition le Colonel Assimi Goïta. Nous sommes dans les nouvelles orientations pour notre pays et pour que ces orientations puissent exceller la jeunesse doit de les approprier. En plus de cela, il est important de dire que le sport est un vecteur de mobilisation pour la jeunesse et dans ce cadre nous espérons qu’au-delà du sport cela va être un moment de communion pour tous les fils et de toutes les filles du Mali”, a-t-il laissé entendre.

Après le tirage au sort, les douze équipes participantes ont reçus un jeu de maillots de la part de la commission d’organisation. Le Coup d’envoi est prévu pour le ce vendredi 16 août au Stade Mamadou Konaté.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :