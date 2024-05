Supercoupe 2024 du Bras de fer sportif : La Fédération en partenariat avec le CNOSM et Moov Africa ont gagné le pari !

Le dimanche 5 mai 2024 en fin d’après-midi a eu lieu sur la place du cinquantenaire de Bamako la super coupe de la compétition de bras de fer. Cet événement grandiose organisé par la Fédération malienne de bras de fer sportif en collaboration avec le Comité national olympique et Moov Africa Malitel sera inscrit en lettres d’or dans les annales de meilleures compétitions de bras de fer sportif de ces dix dernières années au Mali.

Les compétitions de bras de fer sportif drainent de plus en plus de monde dans l’enthousiasme, la ferveur et le fair-play. La preuve de la montée en puissance de cette discipline sportive a été encore donnée le dimanche 5 mai sur la place du cinquantenaire, à la faveur des oppositions alléchantes au programme de sa super coupe 2024. Une soirée bien agrementée qui a vu cette magnifique berge fluviale scintillée de mille feux sous le regard admiratif d’un public de grand jour. Tout cela, encadré dans un cordon sécuritaire faisant régner l’ordre et la discipline.

Initialement prévu pour 17 h, le coup de départ de cette soirée sportive a été finalement donné vers 20h. Cela n’a aucunement affecté la ferveur du public qui était surchauffé à bloc dès l’apparition des huit colosses sur le ring, tels des gladiateurs au temps de l’empire romain.

Ainsi, les oppositions de ces huit gladiateurs ont donné les résultats suivants : Alassane Mallé dit ‘’Laspy’’ a battu Lamine Camara dit ‘’Cartel Gaza’’ ; Mohamed Coulibaly dit ‘’Lilbougou’’ a tenu la dragée haute devant Gaoussou Sylla ‘’Kaou’’ ; quant à Yacouba Konté dit ‘’kolokoumaba’’ de ‘’Yah Bani club’’, il n’a pas fait de détail pour faire toucher le bras de Chacka Sogodogo dit ‘’Wara Djokiné’’ de ‘’Droit force’’ et Youssouf Koné dit ‘’le Roi’’ du club ‘’J.Force One’’ a été plus fort que Djankiné Diawara dit ‘’Fètè’’. Tout cela dans une ambiance festive. Car cette compétition qui a tenu toutes ses promesses s’est parfaitement bien déroulée sans le moindre incident devant les yeux admiratifs des personnalités présentes comme Sacko holding etc.

Pour joindre l’utile à l’agréable, le public a eu droit à des prestations d’artistes de renom, tels A dji One et d’autres jeunes rappeurs. Lesquels pendant les temps de break ont su tenir le public en haleine.

Il est important de souligner, que le bras de fer sportif, après le football est indiscutablement aujourd’hui, la discipline sportive au Mali qui rassemble le plus de monde pour le bonheur et la joie de la jeunesse malienne. Tout cela grâce à la détermination et la créativité de l’ambitieuse Fédération malienne de bras de fer sportif (FMBFS) qui dans son programme prévoit de s’attaquer au stade du 26 mars avant la fin de cette année 2024.

A noter qu’en plus du Président de la FMBSF, Habib Sacko et du grand public (environ 10 000 spectateurs), cette soirée sportive s’est tenue en présence des personnalités du monde des affaires, comme: El Hadj Mohamed Sacko PDG de Sacko Holding, Amadou Sissoko ‘’Décapé’’ venu de Mopti, les représentants de la Présidente du mouvement ‘’An Bi KO’’, Mme Batouly Niane, Me Djoman Touré , entre autres. Sans oublier les anciens champions et les anciens promoteurs de clubs: Amadou Sow dit Négué (promoteur du club Négué de Medine), le Roi du Centre Olympa Afrique, Ladiaba Koné, Bekaye Konaté et Abdoulaye Makadji ‘’Debloskye’’ (5 fois champion du Mali et d’Afrique).

L’occasion fut opportune de désigner le regretté ancien champion d’Afrique et du Mali, Bengaly Sissoko dit ‘’Soubaka Chi’’, meilleur combattant (athlète) de l’histoire du Bras de fer sportif du Mali.

S Coulibaly

