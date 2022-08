Le lancement de la deuxième édition de la super coupe Colonel Assimi Goïta édition 2022 s’est tenu le samedi 20 août au stade Mamadou Konaté. Organisée du 20 août au 17 septembre 2022, cette compétition a été cette fois-ci élargie aux ligues régionales plus le District de Bamako. On dénote 12 équipes réparties en deux poules, à savoir : la Présidence, Ségou, Koulikoro, Kayes, Bamako, le Gouvernement, la CNT, Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti et Sikasso. Le match d’ouverture opposant Bamako à Koulikoro s’est soldé par le nul d’un but partout.

Autour du Secrétaire Général de la Présidence Mamadou Oulalé, on pouvait noter au présidium de cet lancement de l’édition 2022 de la coupe Colonel Assimi Goïta la présence entre autres, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa AG Attaher, des membres du gouvernement (Ministres et délégués), du président de la ligue de Bamako, Issa Sidibé, des représentants des ligues régionales, du représentant de la fédération malienne de football, Kassoum Coulibaly dit Yambox et de nombreux cadres du football malien.

Par la force des choses, la super coupe Colonel Assimi Goïta est devenue une tradition dans le calendrier sportif malien grâce à l’engagement du LT. Col. Mamadou Chérif Tounkara (Président de la commission d’organisation et son staff).

Après l’équipe de Kati, vainqueur de la première édition, le challenge est ouvert pour connaître celle qui sera le vainqueur de cette 2e édition. Pour cela, durant presque un mois c’est-à-dire du 20 août au 17 septembre 2022, 12 équipes réparties en deux poules s’affronteront pour ce trophée tant convoité en raison de son prestige.

La poule ‘’A’’ est composée des équipes de : la Présidence, Ségou, Koulikoro, Kayes, Bamako et du Gouvernement. Quant à la poule ‘’B’’, elle comprend : le CNT, Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti et Sikasso.

Comme on pouvait le constater, cette année, la super coupe Colonel Assimi Goïta a été élargie aux ligues régionales plus le district de Bamako afin de la rendre plus inclusive.

Débutée par le défilé des équipes participantes sous le son de la fanfare nationale, la cérémonie de lancement de cette 2e édition de la super coupe Colonel Assimi Goïta s’est poursuivie avec un match de levée de rideau entre l’équipe des dames de la Présidence, du Gouvernement et du CNT et à celle de l’ORTM. Ce match s’est terminé par un score nul d’un but partout (1-1).

Dans son intervention, le ministre des Sports, Mossa AG Attaher après avoir salué la présence des personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette cérémonie de lancement, a signifié que la « Coupe Colonel Assimi GOITA » est devenue au fil du temps, un rendez-vous national, un moment idéal de mobilisation sociale, de communion autour du sport dont les valeurs humaines et sociales favorisent l’intégration, promeuvent la tolérance et consolident l’unité nationale dans la dynamique de l’édification du Mali nouveau.

L’élargissement de cette édition à toutes les ligues, dira-t-il, participe de la volonté des organisateurs de rendre plus inclusive la Coupe Colonel Assimi GOITA et de réaliser une mobilisation générale autour et au service du Mali. De même, contribuer à raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes, les encadreurs et à renforcer les relations de bonne collaboration entre les membres des Institutions de la République et la détection de nouveaux jeunes talents pour le football malien. Avant de clôturer son allocution, le ministre Ag Attaher a félicité la commission d’organisation reconduite pour la bonne organisation.

Quant au Secrétaire Général de le Présidence, Mamadou Oulalé, au pupitre de cette cérémonie d’ouverture a exprimé sa joie de procéder au lancement de l’édition 2022 de la super coupe colonel Assimi Goïta Président de la Transition. En initiant cette compétition, affirme-t-il, le Président de la Transition entend voir la jeunesse malienne se mobiliser pour mieux s’organiser afin de jouer pleinement son rôle au développement du football. Etant donné que le sport demeure un grand facteur de cohésion et de mobilisation collective au profit de la nation. De ce fait, il a salué l’esprit fédéral du Président de la Transition qui n’a jamais cessé de croire aux potentiels de la jeunesse pour refonder ce pays tant sur le plan sportif, socio-économique et culturel. C’est pourquoi, la 2e édition de la super coupe Colonel Assimi Goïta est placée sous le signe de la promotion de la jeunesse du Mali, a-t-il indiqué. Avant de s’interroger en ces termes : « Comment parler de la jeunesse malienne sans faire mention des efforts gigantesques déployés par l’ensemble du gouvernement en particulier, le département de la Jeunesse et des Sports ? ».

S’adressant aux équipes participantes, M. Oulale les a invités à l’engagement, au discipline et au fair-play afin de permettre à cette édition 2022 de tenir toutes ses promesses et quel que soit le résultat final c’est la jeunesse malienne qui gagne.

Le match d’ouverture opposant Bamako à Koulikoro a répondu à toutes les attentes au regard de la qualité du jeu produit. On a pu assister à l’ouverture du score seulement à la 59e minute sur un corner le capitaine de Koulikoro, Yaya Ba, sur une magnifique tête ouvre le score. Et il a fallu attendre la 75e minute pour voir l’égalisation de Bamako sur penalty, transformé par Sékouba Cissé. C’est sur ce score nul (1-1). que ce premier match se termina.

Par Safiatou Coulibaly

Commentaires via Facebook :