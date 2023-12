Talents cachés : Mohamed Kaly Diarra, un jeune à l’avenir doré

La rubrique «Talents cachés», tribune d’expression des champions, est allée à la découverte de Mohamed Kaly Diarra, un jeune à l’avenir doré issu de l’Association Sportive Réal de Bamako. Le garçon qui nourrit le rêve de monnayer son talent sur le vieux continent, à l’image des milliers de jeunes footballeurs maliens qui ont tout laissé au profit du Football, compte combler les attentes du public sportif.

Mohamed Kaly Diarra est natif de N’Tomikorobougou, un quartier qui abrite l’un des plus vieux stades de football du Mali, le Stade Mamadou Konaté. N’Tomikorobougou est un quartier qui respire au rythme du ballon rond et a fourni un grand contingent de footballeurs aux équipes jeunes du Mali et aux Aigles. Les couloirs sont une denrée rare sur la planète football. Et, à l’évidence, le jeune Kaly l’a fort bien compris. Arrivé en poussin à l’Association Sportive Nièta, Kali s’y révèle comme un joueur infatigable doté de qualités d’organisateur. Il gravit à la vitesse de la lumière les échelons et remporte plusieurs trophées au sein de cette équipe.

Quelques années plus tard, il rejoint le Centre de formation du Centre Mamadou Konaté sur insistance du coach qui a vu en lui des qualités exceptionnelles. Son sens de la passe décisive et son adresse devant le but font de lui un incontournable dans les couloirs gauche et droit du célèbre centre Mamadou Konaté (CMK). «Il a une âme de leader et est taillé pour gagner. Il déteste perdre et est capable de tirer vers le haut l’équipe en marquant des buts exceptionnels à des moments exceptionnels », affirme son ancien coach. Pour ce dernier, son talent lui ouvre les portes de l’équipe U15 de l’AS Réal de Bamako. Au complexe sportif Kadialy Diawara de l’AS Réal de Bamako, un club de l’élite du championnat malien de football, Kaly chatouille ses premiers ballons avec aisance et assurance. Doué dans la récupération ainsi que la relance, il gagne vite son galon de titulaire chez les « scorpions », dès son baptême de feu par un retentissant exploit contre les U15 du Djoliba athlétique club de Bamako.

Le jeune Kaly se revigore de venin pour empester ses adversaires qui ont la malchance de le croiser sur les pelouses au sein des scorpions de Bamako. Pour cet amateur de football anglais et de Marcus Rashford, qui doit cependant améliorer encore son jeu de tête, on peut en déduire, en raison de ses talents, qu’il est un jeune promis à un avenir doré.

Moussa Samba Diallo

Source : Le Républicain

