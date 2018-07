Après l’organisation réussie de la deuxième édition du Festival international de volleyball (Festivolley) tenu du 26 juillet au 1er août 2016 au Palais de la culture de Bamako, l’Association sportive de volley-ball de la commune 5 du district de Bamako s’apprête à organiser la 3ème édition de ce rendez-vous sportif du 9 au 15 juillet 2018 au Palais de la culture de Bamako. Plusieurs équipes prendront part à cette édition dont les équipes et clubs du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, de la Guinée Conakry, de la Gambie et du Mali en hommes et dames. En prélude à cette compétition importante pour les fans de la balle aux mains, le coach et joueur de l’Association sportive de volley-ball de la commune 5 du District de Bamako, Tiémoko Samaké dit Papus, un des organisateurs du tournois, a bien voulu nous accorder une interview. Au cours de cet entretien, il a invité tout le monde au Palais de la culture de Bamako du 9 au 15 juillet 2018 à venir suivre de belles rencontres de volley-ball. Lisez !

Tiémoko Samaké : Pouvez-vous nous parler du Festival international de volley-ball (Festivolley) ?

Le Festival international de volley-ball de la commune 5 de Bamako ( Festivolley) est un tournoi international de volley-ball initié par l’association sportive de volley-ball de la commune 5 du district de Bamako en collaboration avec la fédération malienne de volley-ball et la ligue du district de Bamako.

Quel est l’objectif du Festivolley?

L’objectif est de créer des opportunités de compétitions pour nos équipes et clubs qui ne sortent pratiquement jamais pour les tournois internationaux d’une part et d’autres part, faciliter l’intégration régionale et sous régionale entre les participants à travers le volleyball et surtout le développement du volleyball malien à travers ces genres de compétitions.

Combien d’équipes en dames et en messieurs prendront part à ce tournoi ?

Vont prendre part les équipes et clubs du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, de la Guinée Conakry, de la Gambie et du Mali en hommes et dames.

Peut-on savoir la valeur du trophée ?

La valeur de la coupe est symbolique en plus du trophée et des médailles.

Avez-vous un message à lancer?

J’ai un message de remerciement à l’endroit de mes camarades de l’organisation. Je remercie également toutes les équipes participantes, le monde du volleyball malien à travers la fédération toutes les personnes de bonne volontés et les partenaires. J’invite tout le monde au palais de la culture Amadou Hampaté Ba de Bamako du 9-15 juillet 2018 à venir suivre des belles rencontres de volley-ball des prestations artistiques et d’autres surprises.

Propos recueillis par Aguibou Sogodogo

