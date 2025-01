Le tirage au sort de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football est prévu pour ce lundi 27 janvier à partir de 18 h GMT. A cette occasion, le Mali, à l’instar des 23 autres pays participants, sera fixé sur l’identité de ses trois premiers adversaires de poule. La cérémonie se déroulera à Rabat, au Maroc, pays hôte de la Can 2025.

La prochaine édition de la Can sera la 35e édition de la compétition. Pour le Mali, ce sera la 14e participation depuis Yaoundé 72 où les Aigles ont joué la finale. Une performance jusque-là inégalée pour le football malien. Après avoir échoué en quarts de finale de la précédente Can disputée en Côte d’Ivoire, les nôtres ont comme objectif d’atteindre au moins la demi-finale lors de la prochaine Can. C’est la mission assignée au sélectionneur Tom Sainfiet et à ses hommes par la Fédération malienne de football (Fémafoot). Avec 24 pays participants, le Mali va découvrir l’identité de ses adversaires de poule ce lundi à la faveur du tirage au sort.

A la cérémonie du tirage au sort qui se déroulera au Maroc, une délégation de chacune des 24 nations qualifiées prendra part. Selon la Caf, cette cérémonie offre aux équipes nationales l’opportunité d’évaluer les superbes infrastructures sportives du Maroc, incluant des stades modernes, des centres d’entraînement de pointe et des complexes hôteliers d’excellence.

Toujours selon l’instance organisatrice de la compétition, ce sera un moment historique pour le pays hôte à quelques années d’une première Coupe du monde sur son sol après avoir abrité la Can pour la première fois il y a 27 ans : “Le Maroc accueille la phase finale de la Can pour la première fois depuis 1988. Cet événement s’inscrit dans une période particulièrement enthousiasmante pour le pays, qui coorganisera également la Coupe du Monde de la Fifa 2030 en partenariat avec l’Espagne et le Portugal.

A titre de rappel, la phase finale de la prochaine Can est prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les 24 équipes seront réparties en six groupes de quatre. À l’issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux huitièmes de finale.

Alassane Cissouma

Les 24 pays qualifiés et leurs parcours historiques à la Can (source : Caf)

Afrique du Sud : 12e participation, champion en 1996

Algérie : 21e participation, championne en 1990 et 2019

Angola : 10e participation, quarts de finale en 2008, 2010 et 2023

Bénin : 5e participation, quarts de finale en 2019

Botswana : 2e participation, phase de groupes en 2012

Burkina Faso : 14e participation, finaliste en 2013

Cameroun : 22e participation, champion en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017

Comores : 2e participation, huitièmes de finale en 2021

Côte d’Ivoire : 26e participation, championne en 1992, 2015 et 2023

Égypte : 27e participation, championne en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010

Gabon : 9e participation, quarts de finale en 1996 et 2012

Guinée équatoriale : 5e participation, 4e place en 2015

Mali : 14e participation, finaliste en 1972

Maroc : 20e participation, champion en 1976

Mozambique : 6e participation, phase de groupes en 1986, 1996, 1998, 2010 et 2023

Nigeria : 21e participation, champion en 1980, 1994 et 2013

Ouganda : 8e participation, finaliste en 1978

République démocratique du Congo : 21e participation, championne en 1968 et 1974

Sénégal : 18e participation, champion en 2021

Soudan : 10e participation, champion en 1970

Tanzanie : 4e participation, phase de groupes en 1980, 2019 et 2023

Tunisie : 22e participation, championne en 2004

Zambie : 19e participation, championne en 2012

Zimbabwe : 6e participation, phase de groupes en 2004, 2006, 2017, 2019 et 2021

