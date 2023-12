Tournoi “Al Massira” sponsorisée par Moov Africa Malitel : L’équipe de l’ambassade de la Guinée au Mali s’adjuge le trophée

Dans le cadre de la célébration de la “Marche Verte” et du 68e anniversaire de la fête de l’indépendance du Maroc, l’ambassade du Royaume du Maroc au Mali, en partenariat avec la Sotelma-Malitel a organisé du 1er au 2 décembre, au Complexe Wati B sis à Magnambougou Faso Kanu, un tournoi de football dénommé “Tournoi Al Massira” entre la communauté et entreprises marocaines au Mali et l’ambassade de la Guinée-Conakry au Mali. A l’issue du tournoi, c’est l’équipe de l’ambassade de la Guinée qui a remporté le trophée aux dépens de l’équipe de la Bank of Africa par le score de 3-2.

a finale était présidée par Son Excellence Driss Isbayene, ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, en présence de Son Excellence Abdoulaye Fofana, ambassadeur de la Guinée au Mali, Abdelaziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel, ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique accrédité au Mali.

Cette première édition a regroupé 8 équipes, notamment deux équipes de la communauté marocaine au Mali, Sotelma/Malitel, Cimaf-Mali, Bank of Africa, BIM-SA, Banque Atlantique et de l’ambassade Guinée-Conakry au Mali. Après deux jours de compétitions entre les équipes, la finale a opposé l’équipe de la Bank of Africa à l’équipe de l’ambassade de Guinée-Conakry au Mali.

Les deux formations ont entamé la finale avec beaucoup de détermination et de combativité. Motivée par leurs supporters, l’équipe de la Bank of Africa a immédiatement ouvert le score. Peu de temps après, les banquiers ont doublé la mise. Avant la fin de la première période, les Guinéens ont multiplié des actions offensives. Suite à ces actions offensives, ils ont pu égaliser grâce à leur attaquant vedette. C’est sur ce score de 2-2 que l’arbitre de la partie renverra les équipes aux vestiaires.

A la reprise, les Guinéens continueront de dominer leurs adversaires du jour qui semblaient sentir la fatigue. Sous le coup, les banquiers ont un peu baissé le bras. Les Guinéens profiteront de cela pour marquer le but de la victoire. C’est sur le score de 3-1 que l’arbitre sifflera la fin de la rencontre. Avec cette victoire, l’équipe de l’ambassade de Guinée devient la première équipe à remporter ce tournoi de l’ambassade du Royaume du Maroc au Mali.

A la fin de la rencontre, Driss Isbayene, ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, a félicité toutes les équipes qui ont participé au Tournoi Al Massira. “C’est à l’occasion de la commémoration du 48e anniversaire de la Marche Verte et du 68e anniversaire de l’indépendance du Royaume du Maroc que nous avons pensé avec le Groupe Moov Africa Malitel d’organiser un tournoi de football pour la communauté marocaine. Bien sûr, nous avons mobilisé la communauté marocaine, mais également les institutions et les sociétés marocaines qui sont sur place au Mali. C’est juste de commémorer ensemble ces deux événements qui sont très importants dans l’histoire du Maroc. Il est important de souligner qu’en plus la communauté marocaine, il y a aussi la communauté malienne et guinéenne”, a-t-il précisé.

Abdoulaye Fofana, ambassadeur de la Guinée-Conakry au Mali, s’est dit très fier de participer à ce tournoi de football organisé par l’ambassade du Royaume du Maroc au Mali. “C’est pour moi toute une fierté que la Guinée soit choisie comme pays invité d’honneur de ce tournoi de football.

Etre invité parmi toutes ces ambassades est un signe d’amitié et de fraternité surtout entre le Maroc et la Guinée. Vous savez, le football est un facteur de rapprochement et il a également quelque chose de magique. De se retrouver à Bamako ici entre différentes communautés est un pur bonheur pour moi. En plus de cela, nous venons de remporter la coupe et je profite de l’occasion pour féliciter les joueurs et toute la communauté guinéenne au Mali”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou Traoré

