Prévue du 13 au 30 mars prochain au Maroc, le Mali sera bien présent à la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, édition 2021. En finale du tournoi qualificatif de la Zone Ufoa-A disputée le samedi, l’équipe nationale U-17 s’est classée 2e derrière le Sénégal qui a remporté le trophée U-17 de la Zone Ufoa-A. Néanmoins, les deux pays compostent leur ticket pour la phase finale de la prochaine Can Cadets.

Déjà qualifiés pour la phase finale de la Can Cadets Maroc 2021 en atteignant la finale du tournoi qualificatif de la Zone Ufoa-A, le Sénégal et le Mali s’affrontaient pour déterminer le champion de la zone dans cette catégorie de la compétition. Auteures d’un parcours sans faute jusqu’à cette étape du tournoi, la finale mettait aux prises les deux meilleures formations qui restaient sur 3 victoires avec plus de 10 buts marqués par chacune des deux équipes. Et dans cette finale ultra-offensive, le duel a tourné à l’avantage des Lionceaux Sénégalais qui se sont imposés devant les Aiglonnets du Mali par le score de 2 buts à 0.

Dans une logique de revue de troupe, le sélectionneur du Mali, Demba Mamadou Traoré, avait quelque peu tourné son effectif. Au sortir de cette défaite sans conséquence, l’on peut dire que le technicien malien a quand même eu une idée précise de la potentialité de son groupe en attendant la phase finale de la Can prévue au Maroc en mars prochain.

Alassane Cissouma

BASKET-SUPER COUPE DU MALI

La revanche du Djoliba Dames et l’hégémonie de l’AS Police Messieurs

Sacrées équipes championnes du Mali en plus d’avoir remporté les trophées de la Coupe du Mali, l’AS Police Dames et l’AS Polices Messieurs affrontaient de nouveau leurs victimes du Djoliba Dames et d’Attar Club de Kidal Messieurs lors de la Super Coupe disputée le vendredi. Si les Djolibistes ont pu prendre leur revanche, l’Attar Club de Kidal a, en revanche, courbé l’échine, de nouveau devant les Policiers.

La Super coupe du Mali de basket-ball s’est disputée le vendredi 13 février au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. En Dames, le Djoliba AC a battu l’AS Police (75- 72) tandis que chez les Messieurs l’AS Police a surclassé l’Attar Club de Kidal (79-65).

La Fédération malienne de basket-ball a donné le ton de sa nouvelle saison 2020-2021 avec la tenue de la Super coupe qui a opposé le double champion du Mali (AS Police Dames- Messieurs) et les vices champions (Djoliba, Attar Club). Dans un Palais des Sports assez particulier par le nombre restreint du public dû à la pandémie de maladie à Coronavirus, les équipes ne se sont pas fait cadeau sur le plancher.

Au compte du premier duel, les Dames du Djoliba AC ont puisé dans leurs ressources nécessaires pour renverser l’AS Police (75-72). Dominatrices lors des 3 premiers quart- temps (20-14, 35-30, 60-55) les Policières vont s’effondrer au 4e et dernier quart- temps devant une équipe du Djoliba AC pleine de rage pour la consécration finale.

En Messieurs, le public a également eu droit à un alléchant AS Police- Attar Club. Dans une rencontre assez compliquée lors des 1er, 2e et 3e quart-temps ou chacune des deux équipes a fait preuve de réussite afin de remporter la partie, il a fallu attendre le 4e quart-temps pour voir les Policiers prendre définitivement le dessus et s’imposer par (79-65).

Avec ces deux matches, c’est donc parti pour la nouvelle saison 2020- 2021 de la balle au panier. A retenir que le démarrage du championnat national de 1ère division prévu pour le 6 mars prochain.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :