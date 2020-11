Malgré sa victoire au score de 1 but à 0 contre la Mauritanie, le Mali est éliminé de la compétition. C’était au compte de la 3e journée du groupe B du tournoi UFOA, phase qualificative de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie. L’unique but de la rencontre Mali – Mauritanie a été marquée par Naman Keita. Pour le compte de cette 3e journée, les aiglons occupent la 3e de la place de la poule B avec 3 points, les deux premières places reviennent respectivement à la Guinée (9pts) et la Guinée-Bissau (6pts) et la Mauritanie ferment la manche avec 0 pt. Notons que le Mali a perdu sur tapis contre la Guinée-Bissau (0-2) pour cause de 15 cas positifs de Covid-19 testés dans la délégation avant de perdre le 2e match contre la Guinée 3 buts à 1.

Commentaires via Facebook :