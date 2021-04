2ème édition du Forum malien sur la gouvernance de l’internet : Internet pour la résilience et la solidarité humaines

La deuxième édition du forum malien sur la gouvernance de l’internet s’est ouvert hier jeudi 8 avril 2021 au siège de l’AMRTP, sous la présidence du Ministre de la Communication et de l’Economie numérique Dr. Hamadoun TOURE. Cette activité multidimensionnelle menée par plusieurs acteurs et parties prenantes, il convient de réunir tous les acteurs autour des questions essentielles telles que les acteurs du gouvernement, de la société civile, secteur privé, de la communauté technique et du monde de la recherche (les universités et grandes écoles).

Le Forum sur la Gouvernance de l’Internet qui se tient du 08 et 09 avril 2021 , est un espace de discussion franche sur des thématiques liées à l’actualité de la vie de l’Internet au niveau mondial, régional, sous régional et local. Conformément à ses missions, l’Association « Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Mali » organise chaque année des rencontres inclusives impliquant tous les acteurs et parties prenantes du monde de l’Internet au Mali. La gouvernance de l’internet questionne la stabilité et le vivre ensemble de la société numérique et à ce titre elle constitue un enjeu politique, économique et culturel.

Pour le Président de l’association « Forum sur la Gouvernance de l’Internet » FGI-Mali, El Hadji Sekou ASCOFARI à la cérémonie d’ouverture, la gouvernance de l’Internet prend de plus en plus d’importance dans l’opinion publique. Plus la société moderne dépendra de l’internet, plus les questions liées à sa gouvernance seront pertinentes. Loin d’être une affaire de quelques-uns, la gouvernance de l’internet nous concerne tous, à un degré plus ou moins grand. Ajout ’il que l’année 2020, à l’échelle mondiale a été marquée par la crise sanitaire à COVID-19 ayant impacté négativement tous les secteurs d’activités et à tous les niveaux. Cette crise sanitaire au Mali a été triplée par les crises socio-politiques et sécuritaires et ont eu des répercussions énormes ayant abouti à un certain nombre de changements majeurs. C’est ainsi que tous les rendez-vous mondiaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux ont été annulés afin de se tenir dans un autre format soutenu par les outils TIC. Cette année le forum sur la gouvernance de l’internet à l’instar de toutes les autres rencontres dans le contexte de crise sanitaire a changé de format. C’est ainsi qu’il a été décidé que le forum sur la gouvernance de l’internet 2021 (FGI-Mali) se tiendra sous format hybride, en ligne pour les participants et en présentiel pour les membres du bureau exécutif.

Pour cette deuxième édition, le format de la rencontre étant une rencontre hybride (en ligne et en présentiel), les modérateurs, les panelistes, les rapporteurs ainsi que les participants se connecteront pour y prendre part. La plateforme www.kinguievent.com sera utilisée à cette fin. Avec 3 sessions ou panels de 1h30mn. Chaque panel sera divisé en 2 groupes de 4 panelistes chacun pour 45 mn. Chaque panel sera animé par 2 groupes de 4 panelistes et 2 modérateurs.

De sa part, le Ministre de la Communication et de l’Economie numérique Dr. Hamadoun TOURE prononcera son discours depuis son bureau via internet. Dira-t-il que cela fait un peu plus de trente ans que naissait le World Wide Web, et environs cinquante ans que le premier message a été échangé entre deux ordinateurs ouvrant ainsi les prémices de l’Internet. Aujourd’hui, en 2021, c’est la moitié de l’humanité qui est connectée. Ce que l’humanité est en train de vivre est une formidable accélération de développement technologique et ces quelques dernières années ont été plus marquées par cette accélération que jamais. Internet a rendu chaque existence plus intense en donnant l’impression que chaque être humain pouvait vivre mille vies à la fois et donc plus qu’un changement technologique, c’est une révolution culturelle, sociale, philosophique qui s’est immiscée dans chaque strate de l’activité humaine.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

