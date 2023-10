BenbereVerif : Attention, ces propos de l’imam Mohamed Mahi Ouattara datent de mai 2022 !

Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, fait croire que le prêcheur et imam Mohamed Mahi Ouattara s’adresse à l’imam Mahmoud Dicko dont la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) a appelé à une marche pacifique pour «la mise en place d’une transition civile», le 13 octobre 2022. Attention, ces propos datent du vendredi 20 mai 2022La séquence a été publiée par la page Facebook «Cap Mali+», suivie par au moins 317. 000 personnes. Elle a été vue plus de 430. 000 fois et partagée plus de 10. 000 fois. Cependant, une recherche avec des mots-clés sur Facebook permet tout de suite de savoir que les propos du prêcheur ont été sortis de leur contexte.

L’intégralité de la vidéo originale a été postée le 20 mai sur la page «Mohamed Mahi Ouattara», qui retransmet en direct les prêches de l’imam.

Dans la vidéo originale, qui dure une heure et neuf minutes, on comprend aisément que le célèbre imam sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, expliquait qu’il est important d’accompagner les autorités politico-militaires et civiles en place, de ne pas encourager un autre coup d’État. «Aujourd’hui, on n’a rien pour demander le départ de ceux qui gouvernent le pays […] Le jour où ils changeront, nous le diront», dit-il. Il poursuit en expliquant qu’aujourd’hui, tout le monde est unanime que la situation sécuritaire dans le nord du pays s’est améliorée.

Capture d’écran de la vidéo sur la page de Mohamed Mahi Ouattara

En conclusion, ces propos de Mohamed Mahi Ouattara datent de mai 2022. Il les a tenus dans son sermon du vendredi 20 mai 2022. La vidéo originale est toujours disponible sur sa page Facebook.

Par Aliou Diallo

