Centrale solaire: le Mali envisage une deuxième phase avec l’appui russe

C’est ce qu’a déclaré à Sputnik Afrique Alousséni Sanou, ministre malien de l’Économie en marge de la Semaine russe de l’énergie 2024 à Moscou.

Selon le ministre, les discussions techniques sur la centrale photovoltaïque de 200 megawatts qui doit être construite par la société russe NovaWind sont terminées et les équipes vont se rendre sur le terrain avant fin octobre.

“Nous espérons avoir, un démarrage des travaux dans le trimestre qui vient. Nous savons que le pays ne peut pas se développer sans une maîtrise de l’énergie. Voilà pourquoi nous nous sommes tournés vers la Russie pour développer l’énergie solaire et, dans l’avenir, le nucléaire. Toutes choses qui vont nous permettre d’assurer une distribution correcte de l’énergie sur tout le territoire et la transformation des produits agricoles”, a-t-il souligné.

Le partenariat énergétique avec Moscou inclue aussi un “transfert de compétences et de technologies” qui permet au Mali d’être plus indépendant, a inidiqué le responsable.

Le géant russe Rosatom a accordé une bourse à 4 étudiants maliens pour venir en Russie au mois d’octobre et l’envoi de 15 autres étudiants est envisagé en 2025, selon Alousséni Sanou.

“Pour mettre les centrales nucléaires en place, il faut un délai minimum de 7 ans. Un an pour finir toute la discussion. À peu près 4 ans pour les échanges avec l’Agence de l’énergie atomique et la Russie à travers Rosatom nous accompagnera dans ce cadre. Et enfin, un an et demi pour mettre le projet en place. Voilà pourquoi on envoie dès maintenant les étudiants se former”, a-t-il expliqué.

