Un Français sur cinq a déjà utilisé l’intelligence artificielle générative. C’était le principal chiffre à retenir d’une étude Kantar de mai 2024. Depuis l’essor des LLM (« large language model », les nouvelles IA avancées capables de reconnaître des requêtes complexes et de formuler des réponses), l’usage de cette technologie infuse dans la société. Mais pas facile de s’y retrouver dans la jungle de noms.

À l’occasion du sommet de l’IA qui se tient lundi et mardi à Paris, 20 Minutes vous propose un résumé des outils d’intelligence artificielle pour chaque cas d’usage. Attention tout de même : on ne cautionne pas de faire n’importe quoi. Toutes les utilisations de l’intelligence artificielle doivent être vérifiées par un humain.

L’assistant général : ChatGPT

Pas de surprise : ChatGPT, l’agent conversationnel d’OpenAI, dont le nom revient souvent dans les médias, reste le plus complet. Gratuit, permettant une variété de reformulations ou de lire des documents, il couvre la plupart des usages quotidiens qu’on pourrait vouloir confier à une IA : rédiger des mails ou de courtes notes, brainstormer des idées sur un thème ou rédiger un texte plus long. Par ailleurs, l’entreprise américaine commence à créer un écosystème autour de l’IA. Si elle n’est pas la meilleure dans tous les domaines, elle met à disposition l’image, la recherche, ou le code au sein d’une même interface.

Mention honorable pour DeepSeek : si vous êtes anglophones, la fonction « DeepThink » qui explique le raisonnement derrière sa réponse fascine et permet d’identifier les hallucinations ou les erreurs d’interprétation qu’il a commises. Autre mention pour Mistral, le compétiteur français, qui n’a pas à rougir face à la concurrence. La version gratuite inclut l’essentiel de ce qui se fait ailleurs, ainsi qu’une fonction « Canevas » pour gérer et exporter des projets plus complexes qu’une simple requête.

La recherche : Perplexity

De plus en plus d’intelligences artificielles incluent une fonction de recherche Internet. En plus des bases de données sur lesquels les modèles ont été entraînés, qui sont réactualisées de temps en temps, ces fonctionnalités permettent de justifier et compléter les résultats d’une requête en consultant des pages Web.

Dans le domaine, Perplexity se distingue en se présentant plus comme un moteur de recherche que comme une IA conversationnelle. Le site appuie ses réponses sur des sources consultables en un clic, et permet de poser des questions complémentaires pour préciser un résultat. Paradoxalement, Gemini, l’IA de Google, n’améliore pas encore ses résultats avec des recherches en direct, et contrairement aux Etats-Unis, la version française du moteur de recherche n’inclut pas encore de résumé généré par IA sur sa page de résultat.

Génération d’images et de vidéo : Dall-E contre Midjourney

C’est le domaine où l’amélioration est la plus visible. Le match de la génération d’images se joue entre Dall-E, un moteur directement accessible dans l’interface de ChatGPT, et Midjourney. Le second est réputé plus performant, mais nécessite un abonnement et s’utilise avec le logiciel de messagerie Discord plutôt que sur un site Web dédié. Les abonnés à la suite Adobe (Photoshop, Premiere…) bénéficient aussi directement d’outils pour générer des images ou effectuer des retouches dans les logiciels qu’ils connaissent déjà.

Traduire : DeepL

Avant l’essor des LLM, l’IA était déjà mise à contribution dans les services de traduction en ligne. Parmi eux, DeepL s’est imposé comme la référence. Sur la base du « deep learning » et en utilisant l’anglais comme langue intermédiaire, le site permet aujourd’hui de traduire des textes dans et depuis 33 langues différentes, du français au norvégien en passant par le mandarin ou l’anglais. Le site propose même la traduction de documents ou la suggestion de corrections sur des textes longs.

Transcrire un enregistrement : TurboScribe

Les intelligences artificielles étaient aussi déjà largement sollicitées pour retranscrire des enregistrements audio ou vidéo. Avec les LLM, leurs capacités se sont améliorées. Pas envie de réécouter quarante-cinq minutes de la réunion RH soporifique du jeudi ? Des programmes peuvent la retranscrire et faciliter la recherche du passage essentiel. Si la fonction n’est pas encore disponible dans le logiciel de visioconférence que vous utilisez (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet…), un site comme TurboScribe fera très bien l’affaire. Ce dernier va même plus loin dans l’usage de l’IA en proposant des prompts compatibles avec ChatGPT pour transformer la transcription en résumé synthétique ou en article de blog. Pour les influenceurs en herbe, un site comme Vizard permet même d’identifier et de pré-monter ce qu’il pense être les meilleurs passages, idéal pour le best-of d’un podcast ou d’une interview.

Le code : Copilot

Depuis le boom des IA génératives il y a deux ans, une autre catégorie a adopté ces nouveaux outils : les programmeurs. Si les intelligences artificielles restent encore fragiles pour générer des programmes entiers à partir de simples consignes, elles endossent facilement le rôle de correcteur, pour trouver des bugs ou apporter des optimisations. Github, la plateforme de partage de code, propose un assistant baptisé Copilot, développé par OpenAI, pour remplir ce genre de fonction. Les Français de Mistral ont eux aussi mis à disposition « Codestral », un modèle dédié à la programmation.

