Le numérique joue un rôle de plus en plus important dans la cohésion sociale au Mali. Grâce aux technologies de l’information et de la communication (Tic), il est possible de favoriser l’inclusion sociale, de renforcer la participation citoyenne et d’améliorer l’accès aux services essentiels.

Cependant, il est essentiel de relever les défis liés à l’accès inégal aux technologies, à son usage et à sa capacité de nuisance.

Serach for Common Ground, une ONG, a organisé un forum national sur le numérique et la cohésion sociale. Ce forum a rassemblé des représentants de la société civile, des institutions gouvernementales, des médias, et des experts en numérique, pour échanger sur les meilleures stratégies de gestion des défis via les réseaux. Les discussions ont porté sur la régulation de l’espace en ligne, l’inclusion numérique, et l’éducation au numérique, afin de développer des recommandations pour une action coordonnée et inclusive.

Le directeur de Search Mbara Adiawiakoye, Nicolas Simard, l’ambassadeur du Canada, ont tous salué ce forum.

“La régulation du numérique est un problème majeur et central dans le monde d’aujourd’hui parce que nous vivons dans la société de l’information et donc les moyens de communication. Les plateformes sont devenues des tribunes publiques qui permettent à tout un chacun de publier des contenus et de les partager avec d’autres acteurs. Le numérique offre de nombreux outils et plateformes pour surveiller, prévenir, et atténuer les conflits potentiels, assurant ainsi une approche proactive en matière de gestion de crise”, a dit Béchir Diop lors du panel.

Oumou Maïga

Stagiaire

