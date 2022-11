Le paysage des moyens de paiements électroniques s’enrichit au Mali. Modena Technologies a lancé officiellement ses activités le jeudi 27 octobre 2022.

Modena Technologies Mali a pris officiellement son envol avec le lancement de ses opérations. Modena international est une structure de terminal de paiement électronique (TPE) dont le siège se trouve en Côte-d’Ivoire. Il a amorcé son développement international avec la création de filiales dont celle du Mali en 2020.

Selon ses responsables, la société qui a pignon sur rue est au Mali depuis 2021, sous la marque commerciale « GreenPay ». Il s’agit d’un moyen de paiement mobile et bancaire destiné aux commerçants maliens de tout bord en partenariat avec GIM-Uemoa et les établissements bancaires.

Les TPE GeenPay proposent sur le même terminal plusieurs moyens et modes de paiement. Ainsi les hôtels, restaurants, supermarchés, boutiques, magasins, stations-services, pharmacies, cliniques, etc. sont à même de fournir à leurs clientèle des services de paiements rapides, efficaces par mobile money : Orange Money, Moov Money ou Sama Money. Des opérations peuvent également s’effectuer par carte bancaire GIM-Uemoa ou Mastercard.

En chiffre, Modena Technologie compte au Mali, à ce jour, 69 points marchands, 153 TPE et 9 en attente de déploiement. Il compte déployer à l’horizon 2026 près de 3000 TPE. L’objectif de la nouvelle structure est de « favoriser l’inclusion financière et de contribuer à la promotion de la digitalisation du paiement marchand par la mise en place du plus vaste réseau de points multiservices digitalisés à l’endroit du public dans toute l’Afrique de l’ouest ».

L’une de ses particularités est le paiement sans frais et sans contact dans les points de paiements mobile et bancaire grâce à un QR code ou avec la technologie NFC. Ainsi, la sécurité est garantie avec l’utilisation limitée des espèces.

Le président du conseil d’administration de Modena Technologies Mali, Yigo Thiam, après avoir loué tous les avantages et les efforts déployés par GreenPay dans son développement, a parlé de ses perspectives. « En 2023, nous prévoyons de dématérialiser la carte bancaire en introduisant la carte bancaire digitale avec nos partenaires bancaires ».

La cérémonie s’est déroulée outre en présence de son président du conseil d’administration, du représentant du ministre de la Communication, des Nouvelles technologies et de la Modernisation de l’Administration, de celui de GIM-Uemoa, des responsables d’établissements financiers et bancaires, des membres du CNT, des clients, etc.

Andrahamane Dicko

