La Banque internationale pour le commerce et l’industrie au Mali (Bicim), en partenariat avec Moov Africa Malitel, a organisé, le vendredi 9 septembre 2022, la cérémonie de lancement du nouveau service Bank to Wallet, c’est-à-dire la banque dans les portemonnaies. L’objectif est d’offrir aux clients la possibilité de lier leurs comptes Bizima à leurs comptes Moov money et vice versa.

La cérémonie était présidée par le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine, qui avait à ses côtés Daniel Touré, directeur général de la Bicim, Sidi Mohamed Dembélé, secrétaire général de Moov Africa Malitel, Bakary Konimba Samaké, chef de département Moov money, et tous les chefs de service de la Bicim et de Moov Africa Malitel.

Selon Daniel Touré, Directeur Général de la Bicim, c’est une bonne nouvelle pour les clients de Moov Africa Malitel et de la Bicim, car la mise en service de Bank to Wallet via Moov money va permettre de satisfaire certains besoins.

“Ce lancement témoigne de notre volonté commune de contribuer à dynamiser davantage l’accès des populations maliennes aux services bancaires à distance. Le produit mobile banque offre aux clients de la Bicim et aussi à ceux de Moov Africa Malitel l’accès direct au service financier par le biais de leurs comptes Moov money.

En effet, ce service disponible 7 jours/7 et 24h/24 leur permettra de réaliser les opérations bancaires en temps réel sans se déplacer en agence simplement à partir de leurs comptes Moov money”, a indiqué Daniel Touré.

Avec mobile banque, les clients de la Bicim disposeront d’un nouveau canal d’accès à la banque. “Ce canal mobile s’ajoute aux autres canaux existants que sont nos réseaux d’agences bancaires dont dispose la banque actuellement, le réseau de Gab que nous avons. Il y a aussi les réseaux sociaux et notre site internet bicimmali.org. Concrètement, depuis leurs mobiles, nos clients pourront alimenter directement leurs comptes Moov money par le débit de leurs comptes bancaires et vice-versa. Cette fluidité de transfert entre le compte bancaire et le compte mobile améliorera le confort d’usage et le service déjà proposé par Moov money comme par exemple le payement de lien et service auprès des commerçants adhérents ainsi que les facturiers, notamment le payement d’eau, d’électricité, les abonnements de télévision, l’achat des crédits de communication”, a expliqué le directeur général de la Bicim. Il signalera que leurs clients communs auront également la possibilité de consulter le solde de leurs comptes Bicim et avoir même le relevé de leurs opérations depuis leurs téléphones et ceci de façon gratuite. “Cela est quelque chose de très intéressant. Ce partenariat entre la BICIM et Moov Africa Malitel prouve encore une fois de plus la volonté de la BICIM de promouvoir la bancarisation en proposant un service fiable, rapide et sécurisé pour gérer toutes les opérations bancaires du quotidien”, a-t-il martelé.

Pour terminer, Daniel Touré a remercié son partenaire Moov Africa Malitel et l’ensemble de son personnel pour la qualité des échanges et la collaboration qui ont permis de mettre à la disposition de leurs clients ce produit innovant.

Abdelaziz Biddine, DG de Moov Africa Malitel, a mentionné que ce partenariat reflète l’intérêt que la Bicim accorde à son entreprise, ajoutant que celui-ci est parfaitement partagé. “Ces solutions vont permettre de satisfaire nos clients communs, de faciliter la vie à nos clients communs et de développer l’activité chez vous et chez nous Moov Africa Malitel. C’est vrai qu’on a déjà ce service avec certaines banques, mais il est toujours important d’élargir ce partenariat avec d’autres banques pour élargir nos clients et l’impact pour ces clients communs”, a-t-il souligné.

Il a fait savoir que dans le cadre du développement de leur produit Moov money, parmi les actions majeures, il y a effectivement le développement de ce service Bank to Wallet pour permettre la souplesse et surtout qu’ils ont une catégorie de clients qui pourront être de potentiels partenaires pour la Bicim. “Il s’agit de nos masters, malheureusement, pendant les week-ends et les jours fériés, ils ont des problèmes pour s’approvisionner. Je pense qu’avec cette solution intéressante, cela va leur permettre de faire des transactions même pendant les week-ends et les jours fériés et ils utilisent des fonds très important. Il y a d’autres services que nous pourrons développer ensemble avec la banque. Nous, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts pour vous recevoir ou pour nous déplacer chez vous pour voir quelles sont les opportunités que nous pouvons exploiter ensemble”, a assuré Abdel Aziz Biddine.

Il a remercié l’équipe mixte qui a travaillé sur le projet et qui a bien coordonné les efforts pour faire sortir ce service.

“Le plus important c’est le service que nous allons rendre à nos clients, il est important qu’on soit réactif face aux réclamations de nos clients pour les traiter dans le meilleur délai pour leur satisfaction”, a-t-il conclu.

Marie Dembélé

