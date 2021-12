La 2è édition du salon du numérique a pris fin le 2 décembre à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Koulikoro. « Les solutions et technologies du numérique, une opportunité pour l’accélération de la transformation de l’agriculture et des systèmes alimentaires au Mali », était le thème.

La Banque de nationale de Développement agricole (BNDA) a pris part à la foire du numérique qui a eu lieu à Koulikoro du 30 novembre au 2 décembre. « La BNDA souhaite, à travers cette 2è foire du numérique, démontrer son engagement auprès des jeunes entrepreneurs et pouvoir profiter de leurs innovations. Depuis une année déjà, la BNDA s’est inscrite dans un programme de transformation digitale qui vise à offrir à sa clientèle des produits et services adaptés à leur besoin, principalement la clientèle vivant en milieu rural. La BNDA étant le premier partenaire du milieu agricole au Mali. Nous savons tous que les agriculteurs n’ont pas accès à l’ensemble des produits et services bancaires », a dit Zoumana Traoré, responsable digital à la BNDA.

La BNDA a pris l’initiative de transformation digitale pour proposer des services et produits qui s’adaptent aux besoins des populations qui vivent en milieu rural. L’un des exemples de ces innovations est le service Tabalé, un service d’alerte, une start-up malienne en partenariat avec les équipes BNDA. Ce service permet d’avoir des alertes sur mouvement à temps réel sur toutes les opérations qui ont été effectuées sur votre. Ce service permet aux clients d’avoir des informations sur leurs comptes à temps réel. Et l’autre produit c’est le e-bnda, qui permet aux clients où qu’ils soient, de pouvoir effectuer leurs opérations bancaires.

Moussa Diakité, chef de bureau BNDA de Koulikoro, « cette 2è édition est une opportunité pour nous de pouvoir présenter nos services et produits digitaux libres et accessibles à tous les citoyens tant de la ville que du milieu rural».

Parmi ces nouveaux produits développés par la BNDA, Tabalé, e-bnda. Ces produits sont en libre accès. La BNDA accompagne ses clients dans des activités qui nécessitent un suivi régulier de leurs comptes. « Lorsqu’un client ouvre son compte, il n’a plus à se déplacer chaque fois pour venir à la banque pour avoir des informations sur son compte. Tout est à sa portée désormais avec nos produits digitaux. Il suffit juste de se connecter à e-bnda ou BNDA Tabalé pour avoir toutes les informations sur le compte. Un client qui souscrit à ce produit a la possibilité de consulter son compte à tout moment, de faire des virements entre ses différents comptes, de faire des relevés, d’éditer son relevé d’identité bancaire pour pouvoir donner à ses partenaires, de faire des oppositions sur son chéquier », explique-t-il.

Aminata Agaly Yattara

(de retour de Koulikoro)

