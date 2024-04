14e congrès de l’UNTM : Le secrétaire général sortant, Yacouba Katilé rempile

Du 26 au 27 avril 2024, l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), la plus grande centrale syndicale, a tenu au Centre International de Conférence de Bamako, son 14e congrès ordinaire. C’était sous la présidence du ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Dr Fassoum Coulibaly, en présence du secrétaire général de l’organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA), Arezki MEZHOUD.

Venus des 19 régions du pays, les délégués ont passé au peigne fin la crise multidimensionnelle et proposé des mesures d’endiguement ou de réduction de ses effets. Ils ont en outre décortiqué le panorama syndical du Mali afin de mieux comprendre les raisons profondes des ingérences, des créations anarchiques d’organisations syndicales et la culture du nomadisme syndical qu’encouragent et exploitent des ministres et des administrateurs. Durant les assises, les délégués de l’UNTM n’ont pas manqué d’aborder les résultats de la lutte contre la corruption ainsi que des fléaux comme le népotisme, la discrimination dans l’accès à l’emploi, le retard dans l’adoption de la loi relue sur l’enrichissement illicite, la cherté de la vie qui accable les travailleurs. La politique générale portant sur la transition, la CEDEAO et l’émergence de l’AES ont été également examiné à la loupe, avant que le congrès ne se prononce sur la composition de l’équipe dirigeante.

A l’unanimité et sans surprise, le secrétaire général sortant, Yacouba Katilé, précédemment reconduit à la tête du bureau syndical des douanes en 2023, a rempilé pour un 3e mandat d’affilée de 5 ans. Il dirige un nouveau bureau largement remembré de 53 membres installé par la même occasion avec le Hamadoun Bah, secrétaire général du Synabef, au poste de 1er adjoint au secrétaire général. Issa Bengaly, précédemment secrétaire administratif, se hisse également au rang de secrétaire général, tandis que Moustapha Guitteye conserve son poste stratégique secrétaire aux revendications. Idem pour Korotoumou Koné qui est reconduite comme secrétaire chargée de la promotion féminine et Mamadou Baba Diakité est élu secrétaire chargé des jeunes. L’omniprésent Mohamed Traoré accède au poste de secrétaire à l’organisation du nouveau bureau, qui accueille aussi de nouvelles têtes. Il sàgit de Nouhoum Sidibé de la section syndicale du Commerce comme secrétaire chargé de la solidarité, de Bassaro Haidara du SNIPIL à la communication et de Thierno Madani Thiam de la CMSS en tant que membre de la commission de contrôle.

Amidou Keita

