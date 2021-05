Front social : L’UNTM entame, ce lundi, une deuxième semaine de grève

Suite à l’échec des négociations avec le gouvernement le 14 mai 2021, l’UNTM a observé une grève d’une semaine, du 17 au 21 mai dernier. Ainsi, le Bureau Exécutif de l’UNTM et ses partenaires syndicaux, à l’issue du mot d’ordre de grève de 05 jours, communiquent que le bilan global de suivi du mot d’ordre de la grève est de 98 % dans les Régions et de 96 % dans le District de Bamako. Dans ce communiqué de presse rendu public le 21 mai 2021, le Bureau Exécutif de l’UNTM et ses partenaires syndicaux félicitent leurs camarades pour la mobilisation grandiose qu’ils ont su réussir et encouragent les secteurs astreints au service minimum de soulager leurs usagers et les populations. « Le Bureau Exécutif de l’UNTM et ses partenaires syndicaux informent par ailleurs que le Gouvernement et le Patronat du Mali n’ayant fait aucune proposition de sortie de crise et ne manifestant aucun intérêt pour la mise en œuvre des mesures de poursuite et de renforcement du dialogue social proposées par la délégation syndicale de négociation, par conséquent : la 2ème phase du préavis, prévoyant une grève de 05 jours, à compter du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021, entrera effectivement en exécution à partir du lundi prochain 24 mai 2021 ; le Bureau Exécutif de l’UNTM et ses partenaires syndicaux exhortent toutes les structures à plus de contacts, d’explications avec les travailleuses et travailleurs, avec les bases pour encore plus de mobilisation », révèle le communiqué de presse de l’UNTM sous la plume de son secrétaire général, Yacouba Katilé.

A rappeler que l’UNTM a déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement le 26 avril dernier où 7 points y sont mentionnés. Parmi ces points figurent : l’application immédiate des accords dont les délais sont à termes échus ou dépassés par rapport aux délais du Procès-verbal de Conciliation signé le 05 février 2021 ; le traitement diligent des accords, dont les délais ne sont pas arrivés à terme, en vue de l’extinction du Procès Verbal de Conciliation signé le 05 février 2021 ; la prise en main par le Gouvernement de Transition des salaires des travailleurs de la COMATEX SA ainsi que le redémarrage de la production dans l’immédiat ; l’élargissement de la prime de judicature aux greffiers et secrétaires des greffes et parquets ; le retour à leur poste respectif des 22 travailleurs du Ministère de l’Administration Territoriale relevés suite à la grève du 09 Novembre au 22 Décembre 2020, sous l’effet du décret pris en Conseil des Ministres du 18 Décembre 2020 ; l’application immédiate du point d’accord relatif au paiement des salaires et accessoires de salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l’Administration générale et l’application immédiate des Accords d’Etablissement des Agences de Développement Régional (ADR) du Mali. « Toutes ces revendications ayant comme support des accords dûment conclus et signés excepté le point 5, si les exigences ainsi formulées ne sont pas satisfaites, le Bureau Exécutif engage tous ses démembrements à observer une grève de 96 heures allant du lundi 17 mai 2021 à 00 heure au vendredi 21 mai 2021 à 00 heure sur toute l’étendue du territoire. L’UNTM poursuivra cette grève du lundi 24 mai 2021 à 00 heure au vendredi 28 mai 2021 à 00 heure et elle se réserve le droit d’une continuation de la grève à partir du lundi 31 mai 2021 à 00 heure en lui donnant un caractère illimité », révèle le préavis de grève de l’UNTM. En un mot, l’UNTM veut l’harmonisation des salaires et l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs.

Aguibou Sogodogo