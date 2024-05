Mali : Journée internationale des travailleurs : La tradition respectée

Les trois syndicats nationaux affiliés à l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) ont massivement répondu à l’appel de la centrale syndicale, hier, pour célébrer sur toute l’étendue du territoire, à l’instar de la communauté internationale, la fête des travailleurs qui consacre le 1er mai.

L’événement a été marqué par un défilé sur le boulevard de l’Indépendance en présence du secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, des membres du gouvernement dont le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Fassoun Coulibaly . Y étaient également des membres du Conseil national de Transition (CNT) et plusieurs autres membres du gouvernement.

La maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo, a rappelé le contexte de l’événement. L’élue communale a également félicité le secrétaire général de l’UNTM pour sa récente réélection à la tête de la plus grande centrale syndicale, avant de définir les valeurs désormais liées à la fête du travail qui, de son point de vue, sont le courage, l’excellence, le progrès, la redevabilité, entre autres. Selon elle, ce sont des valeurs qui ne doivent pas faire oublier la problématique liée surtout à la crise mondiale que l’humanité vit depuis un certain temps.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UNTM dira que la fête des travailleurs incarne depuis les années 1989-1990 les vertus de libération de l’homme. Selon lui, le 1er mai s’adresse à la femme et à l’homme certainement face à la situation économique. Ce qui est multiséculaire, mais, de plus en plus, il est à la quête du citoyen qui aspire à plus de justice, de liberté, d’égalité avec d’autres citoyens pour plus de démocratie, plus de gouvernance saine dans tous les secteurs. ayant un impact sur sa vie et celle de sa famille.

Situation politique oblige, le patron de la centrale syndicale dira que la Transition a souverainement opté pour construire d’abord le sous-bassement du développement qui est la paix, la stabilité sociale. Et de dire succinctement que cette approche s’inscrit aussi dans la vision du 1er mai, mais surtout que «nous y avons souscrit pour coller à l’air du temps, c’est-à-dire être au diapason de l’évolution du travail à l’échelle planétaire».

Toutefois, il a assuré que le Pacte de stabilité sociale et de croissance est dès lors une rampe qui mènera le Mali à plus de prospérité pour tous, si toutes les parties respectent leurs engagements. Le secrétaire général de l’UNTM n’a pas passé sous silence le combat que sa centrale syndicale et les syndicats affiliés mènent contre certains fléaux qui minent l’administration publique.

Notamment le laisser-aller, la corruption, la prédation des ressources publiques, entre autres. «C’est contre ces maux que l’UNTM, les syndicats nationaux et leurs bases se mobilisent pour y mettre fin de façon permanente», a déclaré Yakouba Katilé. Le patron de l’UNTM a également rendu un vibrant hommage aux FAMa, avant d’exprimer son optimisme pour l’Alliance des États du Sahel (AES) qui, selon lui, sera un cadre d’épanouissement de nos pays en toute liberté, en toute détermination du peuple, souverain sur son histoire et sur ses ressources.

De son côté, Fassoun Coulibaly a rassuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Un autre temps fort a été le défilé des militants des différents syndicats affiliés à l’UNTM.

Mohamed TRAORE

