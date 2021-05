Préavis de grève illimitée : L’Untm exige la satisfaction de 7 points de revendications

Le Bureau exécutif de l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm), projette une grève illimitée si 7 points de ses revendications ne sont pas satisfaits. Dans ce cadre, il a déposé le lundi 26 avril 2021 un préavis de grève de 96 heures sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique.

Le secrétaire général du Bureau exécutif de l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm), Yacouba Katilé, a déposé le lundi 26 avril 2021 un préavis de grève sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique pour exiger la satisfaction de 7 points de revendication. En cas de désaccord, l’Untm projette d’aller en grève illimitée.

Les 7 points de revendication de l’Untm concernent, entre autres, l’application immédiate des accords dont les délais sont à termes échus ou dépassés par rapport aux délais du Procès-verbal de Conciliation signé le 05 février 2021 ; le traitement diligent des accords dont les délais ne sont pas arrivés à terme, en vue de l’extinction du Procès Verbal de Conciliation signé le 5 février 2021 ; la prise en main par le Gouvernement de Transition des salaires des travailleurs de la Comatex-sa ainsi que le redémarrage de la production dans l’immédiat ; l’élargissement de la prime de judicature aux greffiers et secrétaires des greffes et parquets conformément à l’harmonisation du point 1.1 du Procès-verbal de Conciliation signé le 5 février 2021 ; le retour à leurs postes respectifs des 22 travailleurs du ministère de l’Administration territoriale relevés suite à la grève du 9 novembre au 22 décembre 2020, sous l’effet du décret pris en Conseil des ministres du 18 décembre 2020 ; l’application immédiate du point d’accord relatif au paiement des salaires et accessoires de salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l’Administration générale conformément aux Procès-verbaux de Conciliation des 23 mai 2017, 24 mai 2018 et 26 juin 2019 ; l’application immédiate des Accords d’Etablissement des Agences de Développement Régional (ADR) du Mali. D’après le préavis de grève, toutes ces revendications ont comme support des accords dûment conclus et signés, excepté le point 5 (le retour à leurs postes respectifs des 22 travailleurs du ministère de l’Administration territoriale).

Si les exigences formulées ne sont pas satisfaites, le Bureau exécutif engage tous ses démembrements sur toute l’étendue du territoire à observer une grève de 96 heures allant du lundi 17 mai 2021 à 00 heure au vendredi 21 mai 2021 à 0 heure. En cas de désaccord, il poursuivra la grève du lundi 24 mai 2021 à 00 heure au vendredi 28 mai 2021 à 00 heure et se réserve le droit d’une continuation de la grève à partir du lundi 31 mai 2021 à 00 heure, en lui donnant un caractère illimité. Affaire à suivre !

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :