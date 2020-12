Société internationale spécialisée dans les essais, l’inspection et la certification, Bureau Veritas-Mali est en difficulté. Face à la dégradation de leurs conditions de travail, les travailleurs ont déclenché une grève de 72 heures.

Uniformisation des salaires de base et les primes de responsabilité par catégorie ; augmentation des salaires de 20% accordée aux secteurs privés suivant le protocole d’accord signé entre l’Etat, le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) et l’Union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM). Aussi, le comité syndical du Bureau Veritas-Mali une augmentation et un rappel sur salaire pour les agents du Centre d’expertise technique (CET) suite à leur mutation.

En effet, depuis le 03 Janvier 2018, le Bureau Veritas-Mali est en charge du marché pour la création et l’exploitation du Centre d’expertise technique (CET) des Opérations d’Importation au Mali lors de la session ordinaire du Conseil des Ministres du 13 juillet 2018. Ainsi, le CET détermine la classification et la valeur des marchandises, à partir des documents fournis par l’importateur ou son représentant et sur la base de son système d’analyse du risque, de vérification, de classification et de détermination de la valeur.

Le service paralysé…

Au Bureau Veritas-Mali, le comité syndical dirigé par Zackaria M. Touré dénonce une entrave à la liberté syndicale. Affilié à l’Union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) les syndicalistes indiquent que la grève enclenchée depuis ce lundi 28 décembre est observée à plus de 90% et le service a été paralysé.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

