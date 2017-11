Le Ministre des sports, Housseyni Amion Guindo, a présidé la finale du championnat national de cyclisme 2017 avec à ses côtés, le président de la Fédération malienne de cyclisme, Amadou Togola. C’était le samedi 18 novembre dernier au Boulevard de l’Indépendance. Le nouveau champion s’appelle Yaya Diallo.

Le championnat national a été organisé par la Fédération Malienne de Cyclisme (FMC) sous le règlement de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Il s’est déroulé les vendredi 17 et samedi 18 novembre derniers à Bamako en deux étapes. La première étape était relative à une course contre la montre individuelle sur une distance de 10 km, le vendredi 17 novembre sur la route de Siby et enfin une course contre la montre par équipe sur une distance de 12 km 500 soit 5 tours du circuit Tribune-Monument Hippopotame-Monument de l’Indépendance-Tribune, le samedi 18 novembre.

Au classement de la course individuelle, c’est le jeune Yaya Diallo qui a été le plus rapide. Quant au classement par équipe, c’est encore l’équipe de Niéna « A » sous la conduite de Yaya Diallo qui a occupé la première place de ce championnat national, édition 2017 avec 14 mn 12s en empochant la somme de 60.000FCFA.

L’USFAS de Bamako est arrivée 2ème avec 14 mn 35s ayant à sa tête Oumar Sangaré. Les militaires ont eu droit à 40.000 FCFA. Le troisième de ce championnat 2017 est N’Tibala « A » avec 14 mn 45s conduit par Bréhima Coulibaly. N’Tibala « A » empoche la somme de 30.000Fcfa. Il faut souligner que toutes les autres équipes ont eu droit à un prix de participation.

Le tout nouveau champion, Yaya Diallo, s’est dit très heureux pour ce titre. Il dédie son trophée à tous ses proches qui n’ont ménagé aucun effort pour le mettre dans les conditions idoines. « La performance d’un coureur dépend de ses moyens. Un coureur bien outillé ne peut que faire de bons résultats », a-t-il dit.

Le Président de la Fédération Malienne du Cyclisme, Amadou Togola, a remercié le ministre des sports et l’ensemble du monde sportif. Il se dit très satisfait de la qualité des cyclistes mais aussi de leur participation massive.

Quant au Ministre des sports, Housseyni Amion Guindo, il a salué les succès enregistrés ces dernières années au niveau de cette discipline. Le département des Sports, a-t-il fait savoir, ne ménagera aucun effort pour accompagner le bureau fédéral.

Bourama Camara

