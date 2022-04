Après les opérations militaires menées récemment par les Forces de défense et de sécurité malienne dans la localité de Mourha (située dans le cercle de Djenné) soldées par la libération de cette zone de l’emprise des groupes terroristes, le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, a dépêché sur place, le samedi 9 avril, une délégation gouvernementale conduite par le colonel-major Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Le ministre Wagué était accompagné dans cette mission par le ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, et de certains membres du Conseil national de la transition (CNT) pour apporter le soutien, le réconfort et l’assistance de l’Etat aux populations de Mourah.

S’adressant aux autorités communales, coutumières et aux populations réunies pour la circonstance, le ministre Ismail Wagué affirme : “Nous sommes venus au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, pour vous dire que l’Etat est et restera à vos côtés, ce, en vous apportant non seulement un soutien moral, mais aussi matériel”. Il a profité de cette visite pour féliciter les forces armées maliennes pour le travail remarquable ayant permis la libération et la sécurisation de Mourah. C’était l’occasion pour lui de rendre un vibrant hommage à nos braves martyrs qui y ont sacrifiés leurs vies au service de la patrie. Ladite visite a été appréciée à juste valeur non seulement par les autorités communales, mais aussi par les populations de Mourah qui ont exprimé leur satisfecit et réconfort en recevant cette mission de haut niveau.

Aussi, les populations ont-elles salué le retour de l’Etat à travers les forces armées et de sécurité et souhaité une présence continue des FAMas afin d’assurer de façon durable la sécurité des populations qui du reste n’aspirent qu’à la paix.

En réponse, le Ministre, chef de la délégation, le colonel-major Ismaïl Wagué, a affirmé que “cette demande sera rapportée en haut lieu pour que des dispositions idoines soient prises afin de voir dans quelle mesure les forces de défense et de sécurité pourront maintenir une durée prolongée sinon permanente dans la localité au profit des populations”.

Par le biais de cette mission, il nous est permis de constater le courage et la détermination de notre armée à exercer sa mission de défense et de sécurité partout sur le territoire national, quel qu’en soit le sacrifice à consentir.

La mission a remis un don de 15 tonnes de céréales accompagnées de plusieurs autres produits de première nécessité aux populations de Mourah au nom du colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat.

Kassoum THERA avec le Ministère de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale

