Suite aux récentes attaques contre les positions des Forces de Défense et de Sécurité, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s’est adressé pour la circonstance, le lundi 4 novembre, à la nation malienne. Dans ce discours à la nation, le président IBK, a fait des annonces fortes, dont le changement de stratégie de l’armée malienne sur les théâtres d’opération.

Face à la gravité de la situation que vit le pays en ces temps, le président de la République a dans son adresse à la nation réaffirmé une fois de plus que, le pays est en guerre.

D’après le chef de l’Etat, les seigneurs de guerre, du terrorisme international au Sahel, continuent leur croisade obscurantiste sanglante avec l’objectif évident de détruire les institutions en place, le Mali, les pays du sahel.

Investi des prérogatives de chef suprême des armées, IBK a saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux braves combattants tombés dans la défense de l’intégrité du territoire national, et de la protection des personnes et de leurs biens. “ La Nation malienne restera éternellement reconnaissante de leur engagement pour la défense du territoire national et la sécurité des Maliens” a-t-il affirmé.

L’union de tout le peuple autour des Forces de Défense et Sécurité est une volonté ferme du président Keïta. « Je ne cesserai jamais de le rappeler, c’est dans ces moments qu’il est impératif de rendre effective l’union sacrée autour de notre vaillante armée, derrière ces hommes qui ont choisi de nous défendre et de défendre le Mali tout entier, au prix de leur vie » a-t-il rappelé.

Ensuite, il a annoncé avoir présidé suite à l’attaque du camp militaire d’Indelimane, une session extraordinaire du Conseil Supérieur de la Défense Nationale et une réunion ad hoc avec la hiérarchie militaire, le 30 octobre dernier pour évaluer la situation et pour instruire de nouvelles stratégies afin de les adapter au contexte actuel. « J’ai instruit des mesures fortes, notamment l’élaboration d’un nouveau concept opérationnel qui donne une part importante à l’offensive, au niveau de relèvement du commandement opérationnel sur le terrain et à l’amélioration des conditions d’engagement de nos hommes » a-t-il souligné.

Par ailleurs, le président IBK, a rappelé à l’ensemble des forces vives de la nation la nécessité de leur implication au processus du dialogue national inclusif. « Il est grand temps que les Maliens sauvent le pays, le Mali, que la famille malienne se ressoude » a t-il conseillé.

Par Jean Joseph Konaté

Commentaires via Facebook :