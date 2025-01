En marge de la célébration du 20 Janvier 2025, Fête de l’Armée, le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djénèba Sanogo, a procédé à la remise de vivres et non-vivres aux veuves et orphelins de militaires et à des veuves civiles vulnérables de Bamako et Kati. C’était le lundi 20 janvier 2025 sur le terrain Chaba de Lafiabougou en présence de ses collègues en charge de l’Entreprenariat national, Oumou Sall Seck, de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara ainsi que des autorités communales, coutumières et religieuses de la Commune IV.

Ce geste du gouvernement à l’occasion de la célébration du 64 è Anniversaire de l’Armée malienne est composés de 5 tonnes de riz, 200 sachets de 5 kg de lait en poudre, 4 tonnes de sucre, 200 sachets de 5 kg de pâtes alimentaires, 200 bidons d’huile de 5 litres.

À travers son geste, le gouvernement a aussi pensé à l’autonomisation des femmes à travers la remise aux bénéficiaires de 7 machines à coudre et 7 machines de broderie, des équipements de transformation de produits agro-alimentaires et de saponification ainsi que des fonds de roulement.

En leur nom, Mme Yattara Aminata Samaké, présidente des veuves des militaires de Kati a remercié les autorités, particulièrement le président de la transition, pour «son geste de solidarité et de reconnaissance à l’endroit des familles des militaires tombés au front».

«C’est un grand honneur d’être là aujourd’hui pour offrir ces denrées alimentaires de première nécessité aux veuves et familles des vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur» a déclaré Mme Diarra Djénéba Sanogo, ministre de la Femme de l’Enfant et de la Famille. Elle espère que «ces dons vont permettre d’améliorer leurs conditions de vie».

Elle venait de procéder à la remise symbolique en compagnie de ses collègues du gouvernement, Seck Oumou Sall et Doumbia Mariam Tangara. Elle a rappelé que «La célébration du 20 janvier est un devoir de mémoire pour le sacrifice de nos vaillants militaires….»

Ousmane Tangara

