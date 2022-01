Aujourd’hui, il y a un nouveau développement dans cet épisode des tiraillements entre la France et le Mali. Selon l’agence turque Anadolu, le Mali a officiellement demandé à la France la révision des accords de défense qui lient les deux pays, a annoncé, dimanche 16 janvier, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, à la chaîne d’information France 24.

Toujours selon la même agence, cette demande effectuée fin décembre n’a jusqu’ici pas suscité de réaction officielle côté français. Le partenariat sécuritaire entre la France et le Mali était jusqu’alors défini par un accord de coopération technique, signé en 1985, qui prévoyait la possibilité d’envoyer des soldats français pour des missions de formation ou dans le cadre d’opérations, encadrées par le commandement de l’armée malienne. Mais en 2013, Un autre pacte sécuritaire a été signé.

Il prévoit de “concourir à une paix et une sécurité durables (…), notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme”. Il permet également l’accès au territoire malien, “y compris ses eaux territoriales et son espace aérien”, avec le consentement préalable de l’État, précise la même source. Prévu pour une durée de cinq ans, ce traité est reconduit de manière tacite. Il est néanmoins précisé que “les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent traité”, comme le demande aujourd’hui le gouvernement malien.

by: Yakouser (via Opera News )