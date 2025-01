Officiers,

Sous-officiers,

Militaires du rang des Forces Armées et de Sécurité,

Mes chers compatriotes,

Demain, 20 janvier 2025, nous célébrerons ensemble le 64e anniversaire de la grande Armée malienne. Une Armée forgée dans la lutte, dans le sacrifice et dans l’amour inébranlable de notre pays.

En ce jour solennel, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que vive le Mali, qui ont fait face à l’adversité et à l’injustice, en gardant toujours l’esprit de solidarité et de fraternité qui caractérisent notre grande et vieille Nation.

C’est aussi un moment de célébration de notre force collective, un moment où nous réaffirmons notre volonté de défendre le Mali et son avenir.

Ce jour revêt une signification particulière pour l’Armée malienne, qui, dans un contexte de crises multiples et de turbulences géopolitiques mondiales, s’est imposée comme un acteur essentiel de la souveraineté et de la sécurité de notre pays.

Officiers,

Sous-officiers,

Militaires du rang,

Mes chers compatriotes,

En ce jour de célébration de notre Armée, quelques jours après la commémoration de la Journée Nationale de la Souveraineté retrouvée, il me plait de faire savoir à nos adversaires, au-dedans comme au dehors que le Mali n’est plus un terrain de prédilection pour les nostalgiques d’un passé révolu avec un esprit paternaliste.

Le Mali est un acteur libre, souverain, qui choisit sa destinée en toute connaissance de cause.

Le Mali, dont l’armée était démoralisée, humiliée et infantilisée, se présente désormais comme un acteur important dans la sous-région.

L’Armée malienne, fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser notre pays.

Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une garantie de succès.

Officiers,

Sous-officiers,

Militaires du rang,

Mes chers compatriotes,

L’Armée malienne est le fer de lance de notre lutte pour la liberté, pour la justice, pour la dignité.

C’est grâce à l’Armée Malienne que nous avons pu renverser la tendance en reprenant le contrôle de notre territoire, repousser les assauts des forces impérialistes et terroristes. C’est grâce à l’armée, soutenue par le peuple que le Mali reste debout plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie.

La montée en puissance de notre Armée au cours des dernières années est sans équivoque. Nous avons mené une profonde transformation sur les plans humain, doctrinal, organisationnel, et matériel. La doctrine militaire des FAMa a été reformée pour faire face aux nouvelles menaces.

Grâce à la nouvelle impulsion insufflée par l’École de guerre du Mali qui abrite sa première promotion AES, nos chefs militaires sont aujourd’hui davantage conscients des enjeux, mieux préparés intellectuellement et pleinement capables de réfléchir en toute indépendance, sans ingérence extérieure.

L’organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon de meilleurs standards et sont dotés de matériels adaptés à leurs missions.

En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d’autres succès, le processus d’équipement des Forces armées et de Sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d’une industrie militaire.

Nous travaillons activement à l’installation d’usines d’armements avec des unités d’assemblage d’armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers ; de fabrication de munitions et d’explosifs à usage civil.

Pour magnifier le symbole du sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d’honneur, nous poserons demain, la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire.

Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l’Armée malienne s’emploiera à l’acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025.

Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s’est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l’État sur tout le territoire, notamment dans nos régions les plus exposés.

Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d’agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple et rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l’ensemble de notre territoire.

Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d’un Mali souverain, indépendant, et maître de son destin. Nous construirons ensemble un pays qui ne subit plus, mais qui choisit sa voie.

L’Armée malienne est une force de stabilisation en ce qu’elle est un acteur majeur de la protection de notre État, des institutions républicaines, et un creuset du vivre-ensemble.

Officiers,

Sous-officiers,

Militaires du rang,

Mes chers compatriotes,

L’Armée malienne est de nos jours au cœur d’une dynamique de solidarité agissante.

Le Mali ne combat plus seul.

Le Mali est solidaire de ses voisins et de ses frères d’Afrique.

Nous avons choisi de renforcer notre coopération sous-régionale, de soutenir des initiatives qui placent la solidarité et l’unité au cœur de nos stratégies de sécurité et de développement.

Cette vision se concrétise notamment à travers la Confédération des États du Sahel (AES), qui nous réunit avec nos frères du Burkina Faso et de la République du Niger.

La Confédération AES est le fruit d’une vision d’unité retrouvée, rejoignant celle de nos devanciers qui avaient compris que l’Afrique devait se défendre et se développer ensemble, dans la solidarité et dans la coopération.

Grâce à l’AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs : celle d’une communauté des peuples, qui s’entraide, qui mutualise ses efforts, et qui fait bloc face aux défis qui la menacent.

Au sein de l’AES, nous avons renoué avec l’esprit de solidarité agissante, en unissant nos forces pour restaurer notre sécurité commune, tout en coordonnant nos efforts pour mieux répondre aux crises humanitaires, aux défis de la gouvernance et aux défis économiques qui affectent nos peuples.

La Confédération de l’AES est une véritable mutualisation des volontés populaires, des ressources et des forces des Nations.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait le choix de construire un avenir ensemble, en mettant la sécurité et la stabilité de notre région au premier plan.

La Confédération de l’AES est une réponse pragmatique aux problèmes de notre espace commun, une réponse qui ne s’appuie pas sur des solutions extérieures, mais sur l’action concertée entre peuples frères.

Unis au sein de la Confédération, nous avons non seulement renforcé nos capacités militaires, mais aussi montré l’exemple d’une collaboration régionale qui contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

Avec l’AES, nous défendons un seul Espace, occupé par un unique Peuple, partageant un Destin commun.

Officiers,

Sous-officiers,

Militaires du rang,

Mes chers compatriotes,

L’anniversaire de l’Armée malienne n’est pas seulement l’occasion de rendre hommage à nos soldats, mais aussi de réaffirmer notre engagement à bâtir un Mali libre, souverain et résilient, au cœur d’une Afrique unie et solidaire.

Grâce à la montée en puissance de nos Forces Armées et à la solidarité concrète avec nos voisins du Sahel au sein de l’AES, nous sommes prêts à relever les défis de demain.

L’avenir du Mali, comme celui de toute l’Afrique, repose sur notre capacité à nous unir, à nous soutenir mutuellement et à défendre ensemble nos intérêts communs.

Porteuse de cette vision de solidarité et de mutualisation des efforts, notre confédération se tient prête à jouer son rôle central dans la construction d’une Afrique qui se défend et se développe par elle-même.

À l’Armée malienne, à ses hommes et à ses femmes, je réitère ma confiance et ma reconnaissance.

Vous êtes les garants de notre souveraineté, de notre indépendance, et vous êtes la force vitale de notre Nation.

Ensemble, nous continuerons à défendre le Mali et à porter haut les couleurs de notre unité et de notre solidarité avec nos frères du Sahel et du continent.

Bon anniversaire à notre vaillante Armée,

Ensemble, nous ferons le Mali Kura !

Vive les Forces Armées et de Sécurité !

Qu’Allah bénisse le Mali et protège les Maliens !

Je vous remercie.

