Sadio Camara lors de la Remise de drones aux Fama : ’’ Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix, qu’ils ne connaitront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts’’

Le Colonel Sadio Camara, ministre de la défense, a procédé à la remise de drones de types Bayraktar TB2 aux Fama pour défendre le territoire national et protéger les populations vivant au Mali.

Lors de cette remise qui s’est tenue le jeudi 4 janvier 2024, le Ministre de la Défense a indiqué que l’alternative à la paix, c’est malheureusement de continuer de faire la guerre. ”Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix, qu’ils ne connaitront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts, car nous continuerons de veiller sur notre Patrie, et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre Peuple’ a t il ajouté

Pour les historiens, certaines périodes de la vie d’une Nation offrent plus d’intérêt que d’autres, du fait de la richesse des évènements qui s’y déroulent, et de la complexité des décisions et actions entreprises par différents acteurs.

Aujourd’hui, le Mali traverse assurément une de ces périodes charnières, et je mesure avec fierté et humilité l’ampleur des responsabilités qui incombent à notre génération. Ce n’est pas encore l’heure du bilan, mais chaque Malien et chaque Malienne est en mesure d’apprécier le chemin parcouru depuis le début de la Transition.

En effet, après les heures sombres de la décennie écoulée, nos compatriotes entrevoient une lueur d’espoir. Après une décennie d’humiliations et de résignation, les Maliens savourent la confiance et la fierté de l’indépendance retrouvée qui mènera notre pays sur la voie du développement.

Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées,

L’espoir renait, grâce à votre vision patriotique éclairée, et votre leadership courageux et humaniste. L’espoir renait, grâce aux sacrifices des vaillants soldats maliens, qui bravent tous les dangers et donnent leur vie pour nous protéger. L’espoir renait, surtout, grâce à cette magnifique et extraordinaire résilience du Peuple malien, qui a décidé de reprendre son destin en main, et de se donner les moyens de s’affranchir de la domination néocoloniale, reflet des siècles douloureux de l’esclavage et de la colonisation.

Ayant tiré les leçons des trois décennies de vide stratégique qui ont conduit à la déliquescence de notre outil de défense, le Mali s’est engagé depuis trois (03) ans, dans un processus de régénération de ses capacités de défense pour assurer sa souveraineté, protéger son intégrité territoriale et préserver son unité.

Le plan de remontée en puissance des FAMa, en cours d’exécution, sous la haute supervision du Chef Suprême des Armées, vise à créer et consolider une Armée professionnelle, républicaine, autonome, efficace, et proche du Peuple.

A cet effet, les investissements humains et matériels consentis par la Nation ont été significatifs, et la diversification des partenariats stratégiques a permis sa mise en œuvre dans des délais et des conditions extrêmement favorables.

Excellence Monsieur le Président de la Transition,

Vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et équipements individuels aux véhicules de combat terrestre, aux radars de surveillance de l’espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d’attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail. Pour une utilisation optimale, vous nous avez donné le plus important, des ressources humaines bien formées et dotées d’un bon moral. Grâce à tout cela, nous avons obtenu et maintenu le meilleur carburant pour une armée : la confiance et le soutien de la Nation.

A la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi-évaluation, et surtout en écoutant le Peuple pour lequel nous nous battons, nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction.

Excellence Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs,

En 2023, le niveau atteint par notre Armée a permis au Mali d’achever le retrait des forces internationales dont l’action inefficace et contreproductive n’avait eu pour effet, sinon pour objectif, que de maintenir le statu quo d’un État faible dont l’existence est menacée par des groupes armés hybrides utilisant les modes d’action du terrorisme pour servir des intérêts bien masqués.

Après les pressions et les menaces qui n’ont pas eu d’effet sur notre trajectoire, on nous a prédit le vide sécuritaire, voire le chaos. Au contraire, nous avons repris le contrôle de notre territoire, et nous avons renforcé la stature de notre État, désormais reconnu et respecté sur la scène internationale. Nos partenariats stratégiques et notre Alliance avec les autres États du Sahel confortent notre volonté de continuer sur la voie de la dignité.

En 2024, il s’agira de consolider cette dynamique, et de mobiliser toutes les énergies de notre Peuple pour que le Mali n’ait plus jamais besoin d’intervention extérieure pour assurer sa sécurité. C’est le sens de la décision historique de privilégier une appropriation nationale du processus de paix au Mali.

Si l’incurie des organisations continentales et sous-régionales a rendu impossible l’application de solutions africaines aux problèmes africains, ici, au Mali, tout sera fait désormais pour trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens.

Excellence Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs,

Conformément à vos directives, les systèmes d’armes puissants et ultramodernes que vous mettez à la disposition de nos Forces, obéissent à des règles d’engagement strictes. Les FAMa savent faire preuve de retenue malgré leur supériorité. Cette éthique issue de nos valeurs ancestrales, constitue la différence majeure entre nos Forces professionnelles et les hordes de criminels sans foi ni loi que nous combattons.

Nos partenaires l’ont compris, et continuent de nous accorder leur confiance et leur soutien. C’est le lieu de remercier la Fédération de Russie, la République Populaire de Chine et la République de Türkiye pour leur coopération loyale et sincère.

Nos armes ont pour vocation de protéger les Maliens et de sauver leurs vies. C’est toujours un déchirement lorsqu’elles trouvent sur leur chemin d’autres Maliens, fussent-ils manipulés et instrumentalisés par des ennemis extérieurs. Ces déchirements fratricides ne sont pas une fatalité. La paix est aussi une option. Une paix juste et durable est possible au Mali. Une paix sans amalgame, sans persécution, mais également sans impunité.

C’est pourquoi je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises, à nos frères égarés, de rejoindre la République et le Processus de paix inter malien. Cette volonté de paix sincère n’est pas une faiblesse, c’est une nécessité pour notre paix, pour le vivre ensemble.

L’alternative à la paix, c’est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix, qu’ils ne connaitront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts, car nous continuerons de veiller sur notre Patrie, et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre Peuple.

Vive les Forces Armées Maliennes, toujours plus engagées,

Vive le Mali souverain, apaisé, uni, et prospère,

Je vous remercie.

