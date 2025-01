Mahamad Ould Erkehile, une figure de l’Etat islamique arrêté par l’armée malienne

Mahamad Ould Erkehile alias Abou Rakia , un terroriste longtemps recherché et connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination « des pires exactions et abus contre les populations » dans la région de Ménaka et Gao , a été arrêté en fin de semaine dernière par les forces armées maliennes.

L’armée malienne porte un énième coup dur à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) après l’annonce, le samedi 4 janvier 2025, de l’arrestation de deux “terroristes”, dont un haut responsable du nébuleux mouvement terroriste. Le premier, Mahamad Ould Erkehile alias Abou Rakia et récemment Abou Hach, est décrit par l’Etat-major de l’armée malienne comme étant un chef de premier plan de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS)”.

Le redoutable terroriste était longtemps recherché et connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination » des pires exactions et abus contre les populations dans la région de Ménaka et Gao ainsi que les attaques contre les Forces armées maliennes (FAMa)”. Abou Hach a été arrêté avec un autre terroriste de l’EGIS, dont on ignore le nom, au cours d’une opération conduite par les FAMA dans la région de Gao. L’armée affirme qu’au cours de la même opération, plusieurs combattants sous les ordres de Abou Hach ont également été tués. « L’opération menée vendredi par les unités engagées dans la région de Gao a également permis la neutralisation de plusieurs de ses combattants et la récupération de divers matériels militaires y compris d’innombrables matériels de fabrication d’engins explosifs improvisés », a déclaré l’armée dans son communiqué.

Cette prouesse de l’armée intervient seulement une semaine après la neutralisation du numéro deux de la Katiba serma, Moussa Himma Diallo, lors d’une frappe des vecteurs des forces armées de l’Alliance des Etats du Sahel dans la journée du 26 décembre 2024. Avant lui, Ahmad Ag Ditta, un autre haut responsable de l’EIGS qui a été arrêté, le dimanche 15 décembre 2024, lors d’une opération des unités engagées dans le secteur de Tagadeyate, en direction de Aderanboukane dans la région de Ménaka.

Ce bras financier de l’EIGS était également décrit comme « un terroriste redoutable et responsable d’un grand nombre d’exactions et d’abus en tous genres commis contre les populations civiles innocentes ». Les trois hauts responsables arrêtés à moins de 20 jours par les forces armées maliennes ont un dénominateur commun. Ils avaient le même mode opératoire. Ils conduisaient avec leurs troupes des opérations meurtrières contre les innocents et des attaques contre les Forces Amées maliennes (FAMa).

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

