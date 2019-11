Le vendredi 1er novembre 2019, une énième attaque a visé les soldats maliens à Indelimane dans la région de Ménaka. Bilan provisoire au moment où nous mettons sous presse cet article, 53 militaires et 1 civil. Le décompte macabre semble ne pas connaitre de répit en cette fin d’année. Et au sein de la population malienne, l’exaspération a fait place à une interrogation de plus en plus persistante. Comment autant de soldats peuvent rencontrer la mort alors que MINUSMA et Barkhane ont trouvé logis au Mali ?

Pour beaucoup, l’équation est simple, la France voudrait payer au Mali son rapprochement avec la Russie, l’autre puissance mondiale rivale du monde occidental. Car, les forces militaires françaises en place, avec tout le matériel sophistiqué qu’ils ont à leur disposition, sont certainement au courant des attaques avant même qu’elles soient perpétrées. Donc, dans le dessein diabolique de faire revenir le Mali dans son giron exclusivement, la France laisserait faire les terroristes et autres bandits armés sans en piper mot au commandement militaire malien. Ce qui expliquerait le massacre de soldats, presque du jamais vu de mémoire de Maliens !

La Rédaction

Commentaires via Facebook :