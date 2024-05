Au Mali, l’Etat-Major Général des Armées a annoncé dans un communiqué en date du 21 mai la neutralisation de plusieurs groupes armés terroristes. Les opérations de neutralisation s’y sont déroulées, les 18 et 19 mai 2024, au cours d’une opération spéciale effectuée dans les secteurs de Ménaka et Anéfis, où l’armée malienne rassure avoir traqué des groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement.

Le bilan est lourd. Puis que l’armée apprend qu’elle a complètement détruit les bases terroristes de Tinbidon, Abdoul Tchouguene et Vassaifl dans le secteur de KIDAL puis procédé à l’interpellation de plusieurs suspects et la récupération de 01 Pick-up, 01PKM et 03 motos. Dans la même logique, une opération d’envergure a été engagée dans le secteur d’ANEFIS, où plusieurs terroristes ont été neutralisés et détruit sur place 02 Pick-up et récupéré des radios VHF ainsi que des tenues militaires. L’armée ne donne pas de chiffres précis sur le nombre de terroristes tués ni leur identité.

Une embuscade déjouée vers Nara

A la veille, l’armée malienne avait produit un communiqué similaire dans lequel elle a reconnue d’avoir déjouée une embuscade complexe tendue par les terroristes à proximité du village d’Akor, sur l’axe Guiré Nara. Une réaction des FAMa a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer 5 motos, un talkie et lance-roquette LRAC, un PKM, cinq PM, des boites, des chargeurs et d’importantes munitions. Un élément des forces armées malienne a été blessé au cours de cette riposte

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net.

