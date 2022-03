SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE

La force Barkhane poursuit la ré-articulation de ses forces hors du territoire malien, en coordination avec l’ensemble des partenaires.

Cette manœuvre complexe est conduite en bon ordre, en sécurité et en liaison avec les forces armées maliennes, tout en continuant la lutte contre les GAT.

ACTIVITÉ DE LA FORCE

Poursuite du désengagement de la BOA de Gossi

Du 8 au 11 mars 2022, un sous-groupement du Groupement tactique désert (GTD) Hermès a effectué un convoi de désengagement de la Base opérationnelle avancée (BOA) de Gossi, dans le cadre de la ré-articulation des forces françaises hors du Mali. Il a permis de poursuivre la manœuvre logistique vers la Plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao.

Début du désengagement de Ménaka

Du 2 au 10 mars 2022, le Groupement tactique désert logistique (GTD-LOG) Phénix a conduit un convoi logistique de 80 véhicules à destination de la BOA de Ménaka.

Il s’agissait de la première opération de ce type menée vers cette base depuis les annonces de la ré-articulation de la force Barkhane. L’objectif était double : acheminer les ressources pour ravitailler la Task force (TF) Takuba et désengager une partie du matériel vers la PfOD de Gao avant son rapatriement en France.

Lors de cette opération, une patrouille composée d’un Mirage 2000C et d’un Mirage 2000D du détachement chasse de la base aérienne projetée de Niamey a appuyé la progression du convoi lors des phases clés. Ces opérations impliquent toutes les unités de BARKHANE afin de conduire les travaux de démontage, préparer le fret, mais aussi éclairer, et escorter le convoi.

Livraison par air au profit du GTD Bruno

Le 13 mars, un KC-130J Super-Hercules de la BAP de Niamey et des largueurs du 1er Régiment du train parachutiste ont réalisé une livraison par air (LPA) dans le Liptako nigérien. Cette LPA a été effectuée au profit du GTD Bruno, armé depuis fin février par le 3e Régiment parachutiste d’infanterie de marine de Carcassonne, qui réalise la première opération de son mandat dans cette région.

Ainsi, près de 20 t de fret (rations, eau et carburant) ont été larguées en deux rotations d’avion de transport tactique. Cela a permis au GTD-3 de conduire ses opérations dans la durée.

TF Takuba : neutralisation de GAT

Actuellement, les TG de la TF Takuba conduisent des missions de sécurisation dans leurs zones de déploiement. Si ces opérations peuvent être coordonnées avec les unités FAMa présentes dans ces secteurs, notamment les ULRI formées par les unités européennes, elles ne sont plus conjointes et il n’y a plus de formation au profit des FAMa.

Le 12 mars, la TF Takuba a conduit une opération de reconnaissance au sud-est d’Ansongo. Au cours de cette reconnaissance, le Task group franco-estonien a détecté un regroupement de terroristes qui a engagé le combat. Onze terroristes ont été neutralisés, une dizaine de motos, de l’armement léger d’infanterie et des équipements de combat, ainsi que des moyens de communication ont été saisis ou détruits. Les opérations contre les groupes armés terroristes, en particulier contre les principaux responsables d’AQMI et du RVIM et de l’EIGS, se poursuivent.

CCOM/Barkhane

