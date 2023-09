Pouvoir de Transition et crise sécuritaire : La guerre comme passage obligé vers la paix ?

L’Accord pour la paix issu du processus d’Alger a-t-il volé en éclats ? Des signaux semblent le montrer, ouvrant la voie à la guerre pour aller à la conquête d’une paix définitive.

-maliweb.net- Depuis l’annonce du processus de départ de la MINUSMA, les ex-rebelles ont repris leur belligérance dans le septentrion du vaste territoire du Mali. Ce qui donne lieu à une guerre, qui risque de prolonger la durée de la Transition en cours.

En effet, comme de véritables groupes terroristes décidés à administrer des pertes immenses à l’Etat du Mali, les ex-rebelles viennent de déterrer la hache de guerre. Ce qui est démontré par l’attaque récente du bateau « Le Tombouctou », l’attaque de la position des Famas à Bamba, à Bourem, etc.

Par ces actes de violences, les mouvements signataires de l’Accord pour la paix affichent leur intention claire d’en découdre avec l’Etat malien, dont ils défient de plus en plus l’autorité et la légitimité. Comptent-ils sur le soutien de leurs alliés extérieurs pour semer des actes de désolation pour harceler les FAMAs ? Rien n’est moins sûr. Sauf que ces opérations terroristes auront le mérite de doper le moral des troupes régulières, plus que jamais décidées à défendre l’intégrité territoriale d’un pays meurtri et visiblement lassé d’une crise sécuritaire qui n’a que trop duré. Les ex-rebelles se méprennent-ils sur les capacités opérationnelles des FAMAs, désormais bien équipées et prêtes à relever bien de défis ? L’Etat malien ne pourra-t-il pas compter sur l’appui d’instructeurs russes pour mettre en déroute ces incursions des ex-rebelles ? Rien n’est moins sûr.

Il est donc probable que cette nouvelle phase de la lutte anti-terroriste va susciter un réarmement moral des FAMAs, largement soutenues par un peuple malien debout pour donner l’estocade à cette rébellion, qui a trop longtemps endeuillé le pays. Il s’en suivra que la période transitoire en cours devrait se voir rallonger ; afin d’inverser le rapport des forces sur le terrain, en particulier en ce qui concerne la conquête de la ville de Kidal.

D’ores et déjà, il semble que les FAMAs se préparent activement à la reconquête de cette Cité de l’Adrar des Ifoghas, pour la réaffirmation de l’unité du territoire national. C’est à l’issue de cette bataille que le pays pourra, le cas échéant, retrouver une certaine accalmie pour reprendre un processus de paix plus rassurant. Ce qui pourrait être le prélude décisif au retour vers l’ordre constitutionnel normal. Ce qui impose aux vives du Mali de s’unir au chevet des FAMAs pour un nouveau départ, non dépourvus de défis, mais aussi d’appréhensions diverses….

Boubou SIDIBE/maliweb.net

Commentaires via Facebook :