Situation sécuritaire : La pression sur les groupes terroristes ne faiblit pas

Les Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent la pression sur les Groupes armés terroristes (GAT) en poursuivant la dynamique offensive de recherche, de neutralisation et de destruction de leurs sanctuaires, dans le cadre de l’Opération Kèlètigui du plan Maliko.

En outre, les militaires continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes en perte d’initiatives sur le terrain. Toutefois, ces GAT maintiennent la pression sur les populations civiles à travers notamment la pose d’Engin explosif improvisé (EEI) sur les principales voies. Mais aussi par les récupérations de zakats et l’enlèvement de personnes avec des demandes de rançons.

Ainsi, depuis le mois de décembre dernier, les opérations de protection des civils se sont intensifiées en réponse aux actions des combattants terroristes dans les différents théâtres et dans le Sud du pays. Ce, avec l’augmentation des actions dynamiques sur l’ensemble des zones d’opérations et autour de Bamako. Ces opérations ont permis la célébration des festivités de fin d’année et du 20 janvier 2023, sans incidents majeurs. Malgré les menaces qui se faisaient sentir.

Sur la base de renseignements fiables, les FAMa ont mené 62 missions offensives dont 22 opérations aéroportées, 20 missions de reconnaissances offensives, 17 missions de frappes aériennes, et trois opérations de frappes d’artilleries. Ces opérations ont concerné les secteurs de Bandiagara, Koro, Konna, Macina, Niono, Douentza, Ténenkou, Sofara et Djenné… au centre, et au Sud du pays dans les Régions de Nara et Kita.

Le bilan de ces opérations fait état de 65 terroristes neutralisés, 42 interpellés, d’une importante quantité de munitions et de matériels militaires et logistiques récupérés. Aussi, ces prouesses ont-ils permis l’Armée de récupérer 820 têtes de bœufs et 77 sacs de 100 kg de riz au profit des populations en termes de zakats des mains des terroristes. Durant la période de référence, l’Armée a aussi escorté 1.400 véhicules entre Gao et Labezenga. Au cours de ces accrochages, les FAMa ont perdu 14 éléments et enregistré une dizaine de blessés.

Ces informations ont été données hier au cours de la traditionnelle conférence de presse mensuelle de la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). La conférence était animée par le directeur dudit service, le colonel Souleymane Dembélé, dans les locaux de la structure.

Au cours de son exposé, le conférencier a largement éclairé la lanterne des journalistes sur les concours des opérations militaires sur le terrain avant de rappeler les activités majeures menées au niveau du département en charge de la Défense et de l’état-major général des Armées durant la période indiquée. En outre, le colonel Souleymane Dembélé a saisi l’occasion pour dénoncer la multiplication des actes de propagandes sur les réseaux sociaux en lien avec la montée en puissance de l’Armée.

À ce sujet, il a apporté un démenti cinglant aux informations tendancieuses et malsaines véhiculées par certains medias étrangers et reprises sur les réseaux sociaux. «Le renforcement du vecteur aérien des FAMa ne vise nullement à menacer ou attaquer un quelconque groupe armé signataire, ou ethnique, mais plutôt à anéantir efficacement la présence des GAT sur l’ensemble du territoire national», a assuré l’officier supérieur. Avant d’inviter les hommes de médias à jouer pleinement leur partition en donnant la bonne information aux populations.

Aboubacar TRAORE

