Terrorisme : Le colonel Sadio Camara déterminé à prendre le phénomène à bras le corps

Depuis quelques jours, des frappes aériennes de l’Armée malienne se font sentir à Dogofry. Selon plusieurs sources sur place, les différentes positions des terroristes sont frappées et nettoyées. Sans se tromper on peut dire que c’est un excellent coup des FAMa. Selon un haut gradé : « Dogofry n’est pas la seule zone visée pour ces frappes mais pour plus de discrétion on préfère taire les zones sélectionnées ». Ce qui est sûr d’ici quelques semaines histoire de prendre un village en otage serait derrière nous.

Les consignes du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Sadio Camara sont claires, faire dégager les terroristes sans faire des dégâts à la population civile. Selon le MDAC, l’armée est garante de la protection des vies et biens des citoyens maliens. Si cela continue, il n’est un secret pour personne que les populations pourront recommencer leurs activités sur l’étendue du territoire.

Diallo avec FAMa

