Togoré-Coumbé: Fin de mission du détachement descendant de de la Gendarmerie nationale

Après six mois de missions de protection des personnes et des biens, le détachement descendant de la Gendarmerie Nationale de Togoré-Coumbé, basé à Diondiori a été reçu, le jeudi 13 août 2020, par le premier responsable de l’Institution, le général de brigade Boukari Kodio.

Cet exercice avait non seulement pour but de témoigner la reconnaissance de la nation, mais aussi de transmettre les félicitations et encouragements de la hiérarchie à ces gendarmes qui ont bravé les intempéries pendant leur temps d’engagement opérationnel, afin d’asseoir la paix et la quiétude dans la région de Mopti.

Le Directeur général a rappelé le rôle prépondérant que joue la Gendarmerie dans le dispositif de l’opération ‘’MALIKO’’. Il a mis accent sur l’utilisation abusive des réseaux sociaux qui constituent de nos jours, un frein au succès des opérations et un danger pour la société.

Le Directeur général-adjoint, le colonel Amadou Camara prône l’implication des populations pour relever le défi sécuritaire en mettant l’accent sur la police de proximité au cœur des activités quotidiennes. Il a ajouté que ce concept permet de gagner la confiance des populations et de les rapprocher davantage de la Gendarmerie tout en procurant prévention et protection.

Pour sa part, le capitaine Moussa Sidibé, chef du détachement descendant de Togoré-Coumbé, a remercié le commandement pour son accompagnement. Il a évoqué l’insuffisance de moyens logistiques pour l’atteinte des objectifs fixés.

Cette rencontre qui s’est déroulée à la Direction générale a été aussi l’occasion de faire un retour d’expérience sur la mission effectuée.

Rédaction SCRP

