L’entreprise citoyenne “Moov Africa Malitel” parmi les sponsors !

La 10e édition du festival culturel dogon Ogobagna est prévue du 27 janvier au 2 février 2025, à la place du Cinquantenaire. L’annonce a été faite par le président de la commission d’organisation Pierre Andegné Togo lors d’une conférence de presse. Le thème retenu est “Tradition et modernité : la santé, la culture, l’environnement et l’architecture au service du développement”. Comme à l’accoutumée, l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa Malitel est l’un des principaux sponsors de ce rendez-vous culturel.

L’édition 2025 du festival culturel Ogobagna a été lancée officiellement lors d’une conférence de presse. C’était en présence du représentant de Moov Africa Malitel, Habib Kané, du président de l’Union culturelle Mamala, Ladji Sara, en plus de Pierre Andegné Togo, président de la commission d’organisation dudit festival.

Le président de la commission d’organisation Pierre Andegné Togo a expliqué que l’idée d’organiser un festival culturel fédérateur de toutes les communautés du Mali a germé à l’occasion de la 4e édition des Journées culturelles dogon (JCD) de Koro en février 2015.

Pour Pierre Andegné Togo, depuis neuf éditions à succès ont été organisées, d’où leur choix par Ginna Dogon pour l’organisation de la 10e édition qui se tiendra du 27 janvier au 2 février 2025 à la place du Cinquantenaire de Bamako. Comme les précédentes éditions, celle-ci vise à faire la promotion des cultures du Mali comme foyers de conservation et de créativité avec un patrimoine matériel et immatériel inestimables qu’il incombe de protéger, de transmettre et de renouveler. “La multitude de communautés ethniques et leurs héritages historiques font du Mali une nation de traditions et de cultures riches et diversifiées, conservant à la fois ses traditions comme l’organisation sociale, la gouvernance, l’oralité, la musique, l’artisanat, la littérature, le théâtre, le cinéma, etc. Ces différents ressorts culturels pourront contribuer à la refondation de la gouvernance publique au Mali en s’appuyant sur ses institutions et mécanismes endogènes résilients dont les légitimités traditionnelles”, a-t-il déclaré. Selon lui, cette dimension historique et résiliente des valeurs et richesses traditionnelles du Mali est un facteur de cohésion et de relèvement socioéconomique. 2025 étant décrétée année de la culture par les autorités de la transition, cette 10e édition d’Ogobagna est parrainée par le ministère de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme.

En tant qu’invité d’honneur, le président de l’Union culturelle Mamalà, Ladji Sara, au nom de sa communauté, s’est dit fier de participer à cet évènement important. Selon lui, les diverses communautés sont à l’école des unes des autres à travers ce festival. “Nous suivons le festival depuis 10 ans et nous avons participé à 8 éditions. Au fil du temps, nous sommes allés à l’école de la commission d’organisation du festival Ogobagna et nous nous exerçons à organiser un festival, et pourquoi pas, intégrer toutes les autres communautés”, a-t-il indiqué.

Au programme dudit festival, les cérémonies d’ouverture et de clôture, les parades de masques, la foire exposition des produits de l’artisanat, les soirées de cohésion, les échanges entre communautés, les tournois de lutte et de course de pirogue, les concerts géants, les conférences thématiques, les dégustations des plats traditionnels, les défilés de mode etc.

200 stands seront installés et 30 000 visiteurs venant d’Afrique et du monde entier sont attendus. Les prix d’entrée varieront entre 2 000 et 3 000 FCFA. La commission d’organisation invite le monde de la culture, les artistes et artisans, étudiants, sponsors et l’ensemble des partenaires habituels d’Ogobagna à se mobiliser massivement pour la réussite de cette édition.

Marie Dembélé

