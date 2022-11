La 16ème édition du festival « Théâtre des réalités » se tiendra du 05 au 11 décembre 2022, dans la capitale du Kénédougou. Les organisateurs du festival l’ont fait savoir lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 04 novembre 2022, dans la salle de presse du CICB. Face aux journalistes, le directeur du festival, Adama Traoré et le chargé de communication, Daouda Cissé, ont dévoilé le programme de cette 16ème édition, qui promet un véritable dialogue et brassage des cultures.

Organisé pour la première fois à Bamako en 1996, le festival « Théâtre des réalités » a pour thème cette année : « Crier ses racines ». Ce festival a aujourd’hui une renommée, grâce à ses dimensions culturelles, qui placent la culture malienne au cœur de la société. « En initiant ce festival en 1996, le but était d’en faire un programme de développement culturel. Nous avons conçu ce programme sur sept jours. Puisque nous sommes d’une culture où la numérologie est très importante. Le festival qui est à sa 16ème édition, a très vite eu une conception éditoriale. Chaque édition porte sur un thème évocateur », a indiqué Adama Traoré, directeur du festival.

Les éditions précédentes ont successivement posé les jalons de la réussite et surtout de la régularité du festival. Grâce à leurs pertinences, les thèmes précédents ont évoqué les maux de la société, véhiculé des messages pertinents, interrogé la culture et la société malienne dans leur essence. L’année dernière par exemple, à travers le thème : « Cultivons la diversité culturelle », le rapprochement des cultures maliennes a été mis en exergue. Grâce au thème de la septième édition qui portait sur : « Femmes et stéréotypes », Acte sept a voulu magnifier la femme malienne, tout en sensibilisant sur les méfaits des stéréotypes contre cette couche vivante de la société et montré la bravoure de la gent féminine.

Le festival théâtre des réalités, aujourd’hui comme hier, est un rendez-vous culturel mais surtout, un cadre d’analyse et de réflexion portant sur le dialogue des cultures, dans le but de créer non seulement une chaîne de valeur économique, mais aussi connecter les cultures du pays. Fidèle à ce sacerdoce, cette année, la troisième région réserve « un programme riche et diversifié » aux dires du directeur du festival qui n’a pas manqué de citer Djéli Guinée, une artiste de la sous-région qui ornera avec son orchestre, la scène du festival « théâtre des réalités ».

Ce n’est pas tout. Le festival libèrera également la parole aux acteurs, artistes et à la chaîne de valeurs culturelles du Mali. C’est dans cet élan qu’un accent particulier sera mis sur « le Street art » (art de la rue), qui sera mis en lumière par des jeunes qui prendront la parole, donneront leur avis sur leur art et dégageront des perspectives tout en valorisant leur art. Le directeur du festival a indiqué que : « il faut revaloriser toutes les traditions du pays, vulgariser la diversité culturelle du pays, former et protéger les acteurs culturels et la culture malienne ».

En plus des expositions d’art, des conférences-débat, le programme de la 16ème édition du festival théâtre des réalités sera brodé, entre autres, autour des : formations en scénographie, en régie et son, en lumière, en marionnettes. Le théâtre aura tout un pan entier dans le programme qui sera rythmé par de la musique, du son, de la lumière, des contes, de l’humour et de la danse.

Ousmane Tangara

