19e édition de Ségou art festival sur le Niger : Rendez-vous la semaine prochaine !

« Patriotisme et créativité » est le thème de la 19e édition de Ségou art festival sur le Niger. Le lancement a eu lieu le samedi 14 janvier 2023 à Ségou, au siège de la fondation festival sur le Niger.

Attaher Maïga, coordinateur général de Ségou Art festival sur le Niger a dit à cette occasion que « cette année nous avons décidé de tenir la conférence le jour de la fête de la souveraineté nationale retrouvée. Les activités se dérouleront dans toute la ville de Ségou mais plus principalement sur les berges de la fondation du festival sur le Niger, au centre korè, et sur le quai ».

Pour ce qui concerne la foire de l’art contemporain local, l’idée à son avis, est de créer un marché de l’art local, des expositions off, le colloque de Ségou, des tables rondes sur le changement climatique et sur la circulation des œuvres d’art, korè fab lab, dont l’objectif est de créer un cadre où les plus expérimentés et les novices vont se retrouver, la caravane, la nuit nomade, les soirées théâtrales, les soirées de musique, deux scènes…

Djibril Guissé qui s’occupe du colloque, confie que cette année, ils attendent plus de 200 personnes. Des plateformes seront mises en place pour favoriser les échanges entre philosophes, scientifiques et autres spécialistes pour échanger avec les festivaliers.

Mohamed Doumbia qui s’occupe de la caravane culturelle pour la paix a rappelé que cette caravane a été créé par Ségou art festival, la caravane taragalte et la caravane sur le dessert. « Elle sera à sa 10e édition. Elle s’achève par la soirée musicale avec une variété musicale », dit-il.

Souleymane Ouologuem, responsable de l’exposition, a dit qu’à la suite d’un appel à candidatures, 12 artistes ont été sélectionnés. Il y a aussi une exposition des anciens de bi Mali. Les galléries également seront là Médina, centre soleil d’Afrique, etc.).

À travers la ville de Ségou il y a une trentaine d’expositions off. Un atelier dédié aux enfants sera organisé et les œuvres exposées. Un espace sera amené pour exposer les œuvres de Amaguire Dolo, sculpteur. Un master class sera organisé et un atelier sur la critique d’art.

Madame Bouaré Bintou Diarra, responsable du volet foire, Amidou Dembelé, de la commission éthique ont également donné des explications.

L’événement est placé sous le haut patronage du colonel Assimi Goïta. Une première.

Le concert payant reprendra cette année avec des tickets d’entrée fixés à 5000 F CFA. Pour accéder au site de la foire, il faut également acquitter 200 F CFA.

Aminata Agaly Yattara

Envoyée spéciale

