La journaliste Aminata Agaly Yattara de Mali Tribune, dans son ambition de promouvoir l’art et la culture au Mali, lance deux ans après l’émission “Pinceau d’Or”, “After Work” (l’après-travail), une exposition d’art et d’œuvre culturelle pour les jeunes artistes talentueux au Mali. La semaine dernière, le siège de Mali Tribune à Faladié a servi de cadre pour la 1re exposition d’”After Work”.

Pour la 1re édition, les œuvres du jeune artiste Youssouf Aly Dolo étaient à l’honneur. Une quinzaine de tableaux peints par M. Dolo ont été présentés au grand public d’After Work. Les tableaux, au-delà, de leur beauté artistique lançaient des messages de lutte contre les violences basées sur le genre, surtout en période de conflit.

Tout joyeux, le jeune artiste n’en revenait pas. Il était là devant les projecteurs et des hommes de médias, une toute première grâce à After Work, initié par Aminata Agaly Yattara. “Je ne peux que remercier Aminata Yattara. Je suis très heureux aujourd’hui de pouvoir montrer au monde entier mes œuvres”, s’est réjoui le jeune Dolo.

A ses dires, les violences basées sur le genre (BVG) doivent être une préoccupation de tous. “C’est pourquoi j’ai décidé de les dénoncer à travers ces tableaux et de pousser les gens à prendre conscience afin que ces violences cessent”, ajoute-t-il.

Les tableaux sont souvent des femmes qui se lamentent dans le noir. Souvent des scènes de viol décrites par une main tenue par la force et qui se débat. Un homme habillé en tenue militaire sous les bottes duquel traine une femme habillée à moitié. L’artiste n’a pas aussi oublié l’avortement et l’excision. Pour lui, ces pratiques sont aussi des violences basées sur le genre qu’il faut éradiquer pour un monde de paix et de cohésion.

L’exposition a été appréciée à sa juste valeur. Les visiteurs ne sont pas restés sur leur faim. “J’ai vraiment aimé. Surtout voir qu’un jeune artiste pense à la femme et apporte son soutien à elle d’une très belle manière. Vraiment je ne peux que remercier les deux acteurs de cette exposition, Aminata Yattara à travers After Work et l’artiste, Youssouf Aly Dolo. Bon courage à eux et bonne aventure”, a déclaré Mariam Kéita, une visiteuse.

After Work est une exposition d’œuvre d’art qui s’inscrit désormais dans l’agenda de la culture malienne. Il met en valeur les jeunes artistes talentueux pour leur permettre de vivre mieux de leurs œuvres. C’est une création d’Aminata Agaly Yattara, animatrice de l’émission “Pinceau d’Or”.

Aminata Agaly Yattara, conceptrice de “Work After” :

“Nous ambitionnons la démocratisation de l’art …”

Aminata Agaly journaliste culturelle à Mali Tribune, créatrice et animatrice de l’émission ‘’Pinceau d’Or”, crée un nouveau label dans le registre de la culture malienne “After Work”, (l’après-travail). Une exposition d’œuvre d’arts culturels pour la promotion et la valorisation des jeunes talents au Mali. Elle s’explique.

“Comme son nom l’indique ‘After Work’, l’après-travail, si on peut l’expliquer ainsi, est une façon pour moi de continuer toujours sur la lancée de la promotion de la culture mais de l’art visuel de façon particulière. Cela fait deux ans j’ai lancé une émission axée sur les arts visuels qui s’intitule ‘Pinceau d’Or’.

L’idée de cette initiative m’est venue justement en allant à la rencontre des artistes. En allant dans les galeries, je vois tout le temps des artistes qui exposent par-ci, par-là. Je me suis posée la question pourquoi il n’existe pas d’émission axée sur ces jeunes artistes qui font du beau travail. Ils le font dans des conditions vraiment assez difficiles et il n’y a pas beaucoup qui sont mis en avant. Il n’y avait pas beaucoup sur lesquels on avait mis de la lumière dans notre travail.

Alors en tant que journaliste culturelle, je me suis dit, c’est une façon pour moi de contribuer à la promotion de l’art visuel au Mali. De l’idée de ‘Pinceau d’Or’, je me suis retrouvée aujourd’hui avec le projet After Work. Le projet est subventionné par le Fonds Maaya à travers leur 12e appel à candidature. C’est le Fonds Maaya qui nous accompagne dans ce projet.

Le concept, c’est vraiment aller en dehors des galeries, des ateliers de création pour amener l’art vers la population, vers ces gens qui n’ont pas forcément la chance d’aller voir les artistes lors des vernissages ou des expositions dans les galeries. L’idée, c’est vraiment d’amener l’art au peuple, vers le peuple et avec le peuple. C’est pourquoi le projet s’intitule ‘Démocratisation de l’art’ à travers ‘After Work’”.

Youssouf Aly Dolo, Artiste :

« J’ai toujours aimé le dessin… »

Youssouf Aly Dolo, premier jeune exposant du projet After Work, initié par Aminata Agaly Yattara du journal Mali Tribune. Il est sortant de l’INA promotion 2014-2018.

La toute première exposition d’After-Work a reçu le jeune peintre de 26 ans, Youssouf Aly Dolo au siège de Mali Tribune. Le jeune sortant de l’Institut national des arts (INA), est peintre artiste malien. Depuis tout petit, dit-il, “j’aimais dessiner. Je dessinais pour la classe à chaque fois que besoin était. Je le faisais aussi pour des amis. On aimait imiter les dessins animés et tous les jours, je faisais des dessins”.

Après le second cycle, j’ai été orienté au lycée. C’est en 11e année que je me suis présenté au concours d’entrée à l’INA. J’ai été admis. Mon père m’a conseillé d’opter pour le dessin. Comme je le faisais couramment depuis petit. Alors j’ai opté pour cela et j’ai fait l’INA, un cycle de 4 ans.

Youssouf Aly Dolo a fini en 2018 et pour soutenir, il a travaillé sur les violences basées sur le genre. Il a peint une quinzaine de tableaux pour dénoncer cette pratique néfaste devenue un fléau aujourd’hui.

“J’ai toujours aimé le dessin et cela m’a guidé aujourd’hui vers l’art. J’aime ce que je fais et j’aimerai y faire carrière”, fait savoir notre artiste.

