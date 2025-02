29e FESPACO : Le Mali présent avec 11 films

La 29ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui débute demain samedi, 22 février 2025, au palais des sports de Ouaga 2000 dans la capitale du Burkina Faso, mettra à l’honneur 11 films maliens dans les différentes catégories.

Rendez-vous incontournable du 7e art panafricain, la 29è édition du Fespaco est prévue du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou avec comme thème « Cinéma d’Afrique et Identités culturelles ». Le Tchad est le pays invité d’honneur. L’événement met en compétition dans 13 catégories notamment les longs métrages, fiction, les documentaires, le Fespaco short (court métrage fiction et documentaire), Fespaco virtuel, les séries, Burkina Films, les films des écoles de cinéma, le panorama, le Sukabè, les Classics et la section animation.

Au total 235 films ont été retenus sur 1351 films visionnés de 45 pays. Le Mali signe son grand retour avec 11 films et deux cinéastes programmés : Fousseyni Daikité, organisateur du festival Ag’na à Koulikoro et promoteur du groupe Walaha qui dirigera le jury de la catégorie films d’écoles lors de cette compétition du Fespaco et l’icône du cinéma malien Souleymane Cissé qui était programmé président du jury de la compétition officielle et qui malheureusement est décédé ce mercredi, 19 février 2025.

Le groupe Arc-En-Ciel dont le promoteur est l’un des cinéastes maliens le plus actif au cours des cinq dernières années, Fousseny Maïga, également directeur du CNCM présent avec trois films : le documentaire de création « Fatow (Les fous) », le long métrage fiction « Le rêve de Dieu » et dans la série télévisée, « La Veuve ».

Aminata Agaly Yattara

Encadré

Liste des films maliens sélectionnés

Anko / Le rêve de Dieu : 117 min de Mariam Kamissoko (Compétition officielle)

Fatow / Les fous : 97 min de Fousseny Maïga (compétition documentaire) Long métrage

Tile / Soleil : 23 min de Madougué Diabaté (Compétition short)

La Veuve de Fousseny Maïga 52 min x 2 (Séries)

Bilichi de Mahamet Koné 5 min (Animation)

Kondekiè 7 min de Kadidiatou Konaké (Animation)

Madi Ramata Maiga Accomptibility Lab School / (Films d’écoles)

Garibu 20 min, Fiction Seydou Cissé (Section Sukabé)

