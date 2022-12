Du 7 au 13 novembre 2022, s’est tenue dans la cité des rails (Kayes), la 2ème édition du Festival ‘’Kayes Seko’’, sous le thème : « La résilience du secteur culturel face aux défis sécuritaires ». Ainsi, pendant une semaine, la 1ère région du Mali a abrité dans le cadre de ce festival, des activités culturelles aussi riches et diverses. La cérémonie d’ouverture officielle de cette 2ème édition du festival ‘’Kayes Seko’’ était placée sous la présidence du Gouverneur de ladite région, le Colonel Moussa Soumaré.

Après le succès de sa première édition, pour avoir été un espace de dialogue, de conférence débats, de découvertes des sites historiques, de Soirées culturelles avec diffusion en live streaming à l’échelle international, la 2ème édition du Festival ‘’Kayes Seko’’ a eu lieu du 7 au 13 novembre dernier à Kayes sous le thème : « La résilience du secteur culturel face aux défis sécuritaires ».

Cette 2ème édition a tenu toutes ses promesses avec des activités culturelles intéressantes et des échanges fructueux. A savoir des formations en slam et en Art plastique à l’endroit des jeunes, un panel de discussion, la nuit du sport, la nuit traditionnelle, la soirée Hip Hop, la nuit moderne et le concert live.

Selon Nathalie Sidibé, coordinatrice de ce Festival, c’est dans le cadre de la pérennisation des acquis et la dynamique de valorisation de la culture kayesienne et celle du Mali que la commission d’organisation a organisé cette 2ème édition du Festival ‘’Kayes Seko’’. Un évènement visant, d’une part, la conservation et la valorisation de la culture, et d’autre part, la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans une dimension inclusive harmonieuse.

Elle renchérit que les objectifs spécifiques visés sont entre autres, contribuer à la culture de la paix durable et consolider la cohésion sociale à travers les arts, la Culture, le Tourisme et le sport. Cela, afin d’accompagner les acteurs locaux du monde de la culture et des arts à travers des actions de développement pour servir d’interface entre les acteurs locaux et ceux du monde et aussi avec les partenaires techniques financiers. En plus, d’encourager, appuyer le partenariat privé-privé, public-privé entre les acteurs du secteur. Enfin, d’informer et sensibiliser le monde entier sur l’existence du potentiel de la diversité culturelle locale et nationale.

Toujours dans le cadre des activités culturelle du Festival ‘’Kayes Seko’’, dira Mme Sidibé, une centaine d’étudiants ont bénéficié d’une formation en Slam dans l’enceinte de l’Université Technolab Ista en partenariat avec les universités de la ville de Kayes. Egalement, une trentaine d’élèves ont été formés en Art plastique au Lycée Dougoukolo Konaré de Kayes en partenariat avec les autres Lycées. Et une formation en Management artistique a été organisée au profit des jeunes artistes rappeurs de la ville de Kayes.

Les officiels de la Cité des Rails (Kayes) ayant pris part à l’évènement, outre le Gouverneur Soumaré sont : Hady Diallo, Maire chargé de la Culture et de l’Education de la Commune Urbaine de Kayes et Alimane Alkamadasse, Directeur Régional de la Culture de Kayes. Vivement la 3ème édition !

Par Mariam Sissoko

