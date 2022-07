C’est dans la dynamique de relancer le secteur du tourisme au Mali que l’Agence de Promotion Touristique du Mali organise du 31 juillet au 27 septembre la première édition de Bamako city tour, une activité touristique. L’objectif est de faire découvrir au grand public les sites touristiques les plus importants de Bamako et environnant.

« Cette année, en partenariat avec un collectif d’associations d’agences de voyages et de tourisme, l’expérience pilote portera sur l’organisation de sorties sur certains sites et monuments du district de Bamako et environs, sous le label « Bamako city tour », à l’intention du public bamakois, et ce, pendant la période des grandes vacances scolaires », annonçait Sidy Keita, DG de l’Agence de Promotion Touristique du Mali, mardi dernier, à l’occasion d’une conférence de presse.

En effet, ce projet des circuits de visites guidées a pour but d’inciter le Malien à connaitre davantage les sites touristiques ou les centres d’intérêt touristique situés dans sa ville, commune et dans une certaine mesure dans son environnement habituel.

« Le concept vise principalement à développer les visites touristiques de proximité́ subventionnées par le ministère chargé du Tourisme afin de créer auprès du grand public plus d’engouement pour le voyage touristique », précisait le directeur général de l’Agence de promotion touristique du Mali.

Selon lui, la subvention publique de l’Etat et de ses partenaires vise à maintenir le ticket de visite des circuits à 1000 FCFA, soit 10% du montant normal qui était 10 000 FCFA que chaque visiteur devrait normalement payer pour s’offrir une visite touristique sur les sites et monuments du district de Bamako.

Ainsi, dans le but de valoriser les sites et attraits touristiques de Bamako et environs, les circuits concerneront les sites du Musée national, Jardin zoologique, Mémorial Modibo Keita, Musée des armées, la Tour de l’Afrique, le Parc des Sofas, le Monument Kwamé Nkrumah, le monument dédié́ aux héros de l’armée noire, et la Galerie d’arts.

Les visites touristiques qui seront en partie subventionnées par le ministère chargé du Tourisme et d’autres partenaires pourront enregistrer 10 000 participants constitués de familles de nationalité́ malienne résidant à Bamako, de familles de nationalité́ étrangère résidant à Bamako, des vacanciers venant de l’intérieur du Mali, de familles de vacanciers venant de l’extérieur du Mali, la clientèle affaire séjournant à Bamako et les étudiants.

« Le financement de l’activité́ sera en partie assuré par l’Agence de promotion touristique du Mali à hauteur de 50%. Les contributions attendues des partenaires sont de 50%. En plus des ressources financières, tout le personnel de l’Agence de promotion touristique du Mali qui a déjà̀ inscrit l’activité́ dans son programme d’activité́ 2022, sera mobilisés dans les différentes phases de l’activité́ », expliquait M. Keita.

Adama DAO

